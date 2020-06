Etwas was mehr als fünf Jahre war Alfred Lehner als Schulqualitätsmanager — zuständig für die Bezirke Oberwart und Oberpullendorf — in der Bildungsdirektion Burgenland beschäftigt. Begonnen hat er 2015 noch als Pflichtschulinspektor (davor Bezirksschulinspektor), mit dem Bildungsreformgesetz 2017 wurde Lehner dann zum Schulqualitätsmanager. „Mit dieser Reform hat sich die schulische Welt in Österreich verändert. Der Kern der Reform war und ist, das Kind in der Region in den Blickpunkt zu nehmen. Dort, wo man geboren ist, soll man die schulische Bildung vor Ort erhalten, das Kind soll quasi das Bildungsangebot in der Region nützen“, erklärt Lehner.

Die geschaffenen Bildungsregionen sollen ermöglichen, dass schulartenübergreifend gearbeitet werden kann. Eine Komponente, die genau in Lehners Themenfeld passt: Mit 1. Juli verabschiedet er sich nämlich nach Wien ins Bildungsministerium und wird dort an der Ausrollung des Qualitätsmanagements an Österreichs Schulen beteiligt, sowie als Beauftragter für Clusterbildungen und Bildungsnetzwerke tätig sein. Als sein Nachfolger als Schulqualitätsmanager wird Oberwarts NMS-Direktor Klaus Schermann gehandelt. Eine Bestätigung des Ministeriums ist noch ausständig.

Bereits seit 2017 ist Alfred Lehner als Autonomiebotschafter im Bildungsministerium tätig. Den Weg dahin hat er sich selbst geebnet, denn Innovation im Bildungsbereich ist für Lehner seit jeher ein Muss. Da geht es ihm vor allem um die Schulautonomie, die er als kreative, gestalterische pädagogische Freiheit versteht, „die innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen ermöglicht wird, um Schülern zu individuellen und stärkeorientierten Höchstleistungen zu verhelfen“. Im Schuldienst war Lehner mehr als 30 Jahre tätig, zuerst 18 Jahre lang als Lehrer, dann über 13 Jahre als Direktor in der Neuen Mittelschule Markt Allhau. Im Laufe der Jahre ist es Lehner auch gelungen die NMS Markt Allhau im Zuge eines Transformationsprozesses zu einer „Leuchtturmschule“ hinsichtlich einer zeitgemäßen Lernkultur in der österreichischen Bildungslandschaft zu entwickeln. Viele Schulpreise, darunter auch der Österreichische Schulpreis 2016 und ein reger Schülerzulauf geben Zeugnis davon, dass Schulautonomie in der Bildungslandschaft erlebbar sein kann.

Als Schulqualitätsmanager hat Lehner in den vergangenen Jahren diese autonomen Schulen in seinem Zuständigkeitsbereich forciert und ausgebaut.