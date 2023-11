Landseer besuchten Jungpriester aus dem Ort in Rom

Der Landseer Jungpriester Julian Heissenberger ist bereits seit mehr als zwei Jahren zum Studium in Rom. Die Pfarre Landsee organisierte aus diesem Grund Ende Oktober eine Flugreise, um ihn in der Heiligen Stadt zu besuchen. Die zwanzig Teilnehmer besichtigten die großen Sehenswürdigkeiten in Rom, wie zum Beispiel das Forum Romanum, das Kolosseum, das Pantheon, die Engelsburg, den Trevi Brunnen oder die Spanische Treppe.

Als besonderes Highlight zählte sicherlich der Besuch des Petersdoms, wo die Gruppe mit Julian Heissenberger gemeinsam Gottesdienst feierte. Auch die drei weiteren Papst-Basiliken Santa Maria Maggiore, St. Paul vor den Mauern und San Giovanni in Laterano standen am Programm. „Julian verwendete jede freie Minute, die sich neben seinem Studium bot, um seine Besucher zu begleiteten. So kam die Gruppe auch in die eine oder andere ,Ecke' Roms, wo man als ,normaler Tourist' nicht so leicht hinkommt. Bei sehr schönem spätsommerlichem Wetter konnten wir das Flair der heiligen Stadt erleben und kehrten mit vielen positiven Eindrücken zurück“, so die begeisterten Teilnehmer.