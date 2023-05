Oberpullendorfer komponierte Fanfare für Papst Franziskus

An der feierlichen Vereidigung der neuen Rekruten der Schweizer Garde, die seit 1506 den Papst und seine Residenz schützt, nahm auch eine Abordnung der Österreichischen Garde teil. Im Rahmen der Papstaudienz am Petersplatz übergab Gardekommandant Oberst Markus Reisner die vom Oberpullendorfer Robert Lisle komponierte „Papst Franziskus Fanfare“ an das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. „Die Garde wollte dem Papst ein besonderes Geschenk machen und da wurde mir die Ehre zuteil, diese Fanfare zu schreiben“, so Lisle. „Meine Ideen zu solchen Kompositionen kommen spontan. Meistens baue ich etwas Bekanntes ein und lege einen zukünftigen Rhythmus darüber.“ In der Regel komponiert Lisle seine Stücke für eine Brassquintett-Besetzung mit zwei Trompeten, Horn, Posaune und Tuba.

Robert Lisle wurde die Ehre zuteil, eine Fanfare für Papst Franziskus zu komponieren. Foto: Michaela Grabner

Persönliche Stücke hat er auch bereits für Kollegen der Stadtkapelle Oberpullendorf und verschiedene Personen des öffentlichen Lebens komponiert, aber auch zu besonderen Anlässen wie die Fanfare der Krebsler zu 40 Jahre Stadt Oberpullendorf oder die Oberloisdorfer Festmusik. „Meine persönlichen Highlights sind meine Tafelmusik, eine Suite in dreizehn Sätzen für Brassquintett, die Fanfare zu 100 Jahre Burgenland, wo ich beim Kompositionswettbewerb des Burgenländischen Blasmusikverbandes den zweiten Platz erringen konnte, und die Geschriebenstein-Fanfare“, so Lisle.

Foto: Österreichische Garde

