Doppelte Eiserne Hochzeit in Oberpetersdorf

Bei der Doppelhochzeit am 26. Juli 1958 heirateten die Brüder Paul Ernst und Herbert Josef Wildzeiss ihre Ehefrauen Karoline und Maria. 65 Jahre danach feierten die beiden Ehepaare ihre eiserne Hochzeit. „In der heutigen Zeit jedenfalls ein ungewöhnliches Hochzeitsjubiläum nämlich 65 Jahre mit einem Partner verheiratet zu sein, gemeinsam hat man die Höhen und Tiefen, die das Leben so bietet, gemeistert, man hat Kinder erzogen, Häusl gebaut und das Los der Wochenpendler in Kauf genommen. Große Zuneigung und viel gegenseitiges Verständnis zeichnen die beiden Ehepaare aus“, so die Gratulanten der Gemeinde, des Pensionistenverbandes und der SPÖ.

Bereits die Diamantene Hochzeit wurde gemeinsam gefeiert. Damals meinte Maria Wildzeiss im BVZ-Interview zum Rezept für eine lange Ehe : „Es gibt natürlich Höhen und Tiefen, die gibt es in jeder Ehe. Früher hat man halt zusammengehalten. Wenn die Männer die ganze Woche weg sind, freut man sich, wenn sie dann am Wochenende heimkommen.“

Zueinandergefunden haben die beiden Ehepaare bei Unterhaltungen im Dorf. Kennengelernt haben sich Maria und Herbert Wildzeiss 1954, Karoline und Paul Ernst Wildzeiss 1957. Da sich 1958 Nachwuchs angekündigt hat, wurde Hochzeit gefeiert. „Es war eine Doppelhochzeit, weil es für die Eltern leichter war“, so Maria Wildzeiss.