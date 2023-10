„Cascara“ als Trendgetränk

Die Firma „el.kaffee“ importiert bereits seit einiger Zeit Kaffeebohnen aus Costa Rica nach Österreich. Nun wurde das Sortiment um ein besonderes Produkt erweitert. „Jede Bohne wächst auf einen Kaffeestrauch in Form einer fruchtig roten Kirsche. Diese Kirschen, aus welchen die Kaffeebohnen gewonnen werden, mussten wir immer in Costa Rica zurücklassen. Diese werden schon seit Generationen im Land getrocknet und weiter verwendet. Ein Import in die EU war nicht erlaubt. Im November 2022 gab es eine Änderung in der Lebensmittelverordnung und jetzt ist es daher möglich, diese fruchtig, aromatischen Kirschen im getrockneten Zustand zu importieren. Für uns war nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um unser neues Lieblingsgetränk nach Europa zu holen“, so Peter Scheiber.

Cascara ist das spanische Wort für „Schale“ oder „Haut“ und bezeichnet in diesem Fall das Fruchtfleisch, das die Kaffeebohnen umgibt. Die Schalen werden sonnengetrocknet. „Es bedarf einer großen Erfahrung, um genau die richtigen Kirschen auszuwählen, welche für den weiteren Verarbeitungsprozess in Frage kommen. Die Fermentierung sowie die Trocknung und die Trennung von Fruchtfleisch und Bohne dauert in etwa 20 Tage.“, so Scheiber. Er erklärt, dass Cascara einen ähnlichen Koffeingehalt wie Filterkaffee hat und als Trendgetränk gerne mit Zitrusfrüchten oder Minzblättern kombiniert und heiß oder kalt getrunken wird und belebend wirkt. „Auch vom Standpunkt der Nachhaltigkeit ist die getrocknete Kirsche wertvoll. Im Gegensatz zum Kaffee, welcher vor dem Genuss noch geröstet werden muss, lässt sich der Kaffeekirschentee einfachst, ohne weitere energieaufwendige Arbeitsprozesse, zubereiten“, so Scheiber, der ausführt, dass man die getrockneten Kaffeekirschen bei jedem Kastl Greissler im Mittelburgenland kaufen kann, im „el.kaffee“-Shop oder online. Auch auf Bauernmärkten werden Verkostungen angeboten.

„Der größte Unterschied zu Kaffee ist der, dass der Geschmack viel mehr in Richtung Fruchtgetränk, mit Noten von Orange, Maracuja, Hibiskus und auch etwas Honigsüße geht. In der Kirsche sind sehr viele Vitamine und Antioxidantien enthalten. Ich denke das Produkt hat großes Potenzial für die Zukunft und könnte auch zu Weihnachten als Punschgetränk viele Menschen glücklich machen“, so Scheiber.