Urnengräber für Friedhöfe in Ober- und Mitterpullendorf

Die Stadtgemeinde möchte auf beiden Friedhöfen Anlagen für Urnenbeisetzung errichten. Am Mitterpullendorfer Friedhof werden erstmals Urnengräber errichtet. Dort soll ein Urnenhain neben der Aufbahrungshalle entstehen. Geplant ist eine Mischung aus sieben Stelen, einer Urnenwand und Erdgräbern mit Gedenkplatten für die Beisetzung von Urnen.

Auch am Friedhof in Oberpullendorf, wo es bereits einen Bereich mit Urnensäulen gibt, sollen weitere fünf Säulen sowie eine Urnenwand und Erdgräber für Urnenbeisetzungen entstehen. Die notwendigen Arbeiten für die Errichtung der Grabstellen wurden bereits vom Stadtrat vergeben. Am Friedhof Oberpullendorf steht außerdem die Sanierung des Mittelwegs an. Erste Überlegungen gibt es auch hinsichtlich einer schrittweisen Sanierung der bereits in die Jahre gekommenen Leichenhalle.

