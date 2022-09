Neuer Schwung für Betriebsgebiet in Markt St. Martin

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

„Es ist uns wichtig, dass das bestehende Betriebsgebiet attraktiviert wird. Es gab hier keine neuen Umwidmungen, sondern ein Aktivieren des Betriebsgebietes“, betont Bürgermeister Jürgen Karall.

Neben den bestehenden Firmen im Betriebsgebiet wie Strabag, Pallisch Logistik, Pallisch Erdbau, der Steinwerkstatt und MD Bau werden sich drei Unternehmen ansiedeln: der Maschinenring, WMS Konstruktionen sowie die Firma Rohrdorfer.

Maschinenring errichtet Innovationszentrum

Der Maschinenring wird seine bisherigen Standorte in Oberpullendorf und Eisenstadt an einem Standort im Markt St. Martiner Betriebsgebiet zusammenführen. Man wird ein Bürogebäude errichten sowie zwei größere Garagen uns eine überdachte Fläche für Geräte. Geschäftsführer Jürgen Simonovits vom Maschinenring erklärte, dass man als Maschinenring drei Säulen hat, nämlich Maschinenring Agrar, Maschinenring Service und das Personalleasing. „Die Geräte aus dem Bereich Maschinenring Agrar werden wir in Markt St. Martin stehen haben. Diese können sich Privatpersonen, aber auch Gemeinden ausleihen.“

Im Rahmen des Bereichs Service werden zum Beispiel Baumentfernungen, Baumkatastererstellungen und der Winterdienst angeboten. Im Laufe des kommenden Jahres will man mit den Arbeiten für das „Innovationszentrum“ des Maschinenrings in Markt St. Martin starten.

Der Startschuss für die Errichtung eines Bürogebäudes des Unternehmens WMS Konstruktionen soll ebenfalls im kommenden Jahr über die Bühne gehen. „In dem Bürogebäude werden dann Planungstätigkeiten geleistet“, führt Michael Seidl aus. Im Folgejahr wird es dann mit einer Zimmerei auch eine ausführende Tätigkeit geben.

In der Gemeinde Markt St. Martin gibt es derzeit 350 Arbeitsplätze, freut sich Bürgermeister Jürgen Karall über eine erfreuliche Entwicklung.

