Weppersdorfer Pfarrzentrum gesegnet

Am Sonntag fand die Segnung des neuen Pfarrzentrums statt. Nach dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche mit Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics fand der gemeinsame Festzug zum Pfarrzentrum statt. Diözesanbischof Zsifkovics betonte: „Ich freue mich über das neue Werk und gratuliere herzlich. Danke an alle, die hier zusammenwirkten und -arbeiteten. Die Menschen sollen hier Freude, Hilfe und Kraft finden.“ Er überreichte ein Kreuz als Geschenk und segnete es. Bürgermeister Manfred Degendorfer gratulierte ebenfalls und sprach seinen Dank an alle Projektbeteiligten aus. OSG-Obmann und -Vorstand Alfred Kollar betonte die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Pfarre, der Gemeinde und den Firmen. Pfarrer Shinto ergänzte: „Ich freue mich sehr, dass sich das Haus mit Leben füllt und es ein Ort der Gemeinschaft und Lebendigkeit wird.“ Die beiden Kuratoren Claudia Supper und Christian Kovaschitz freuten sich ebenfalls über das neue Pfarrzentrum, welches zukünftig für verschiedene Anlässe genutzt werden soll.

