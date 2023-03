Firma Braun Lockenhaus will bis Ende 2024 energieautark sein

Werbung

Was haben die Elbphilharmone, das Lugeck, das Palais Ferstl und die Samsung Hall gemeinsam? Sie sind mit Designprodukten der Möbelmanufaktur Braun Lockenhaus ausgestattet. Bereits seit 1921 werden in Lockenhaus Möbel produziert, heute zählt das Unternehmen 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Hier treffen Tradition und Qualität auf Innovation. Braun ist ein international erfolgreiches Unternehmen mit Sitz im Burgenland. Unternehmen wie Braun beweisen, welches Potential im Burgenland zuhause ist und unterstreichen die Stärke des Wirtschaftsstandorts Burgenland“, stellte Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann im Rahmen eines Betriebsbesuchs fest.

Bei Braun Lockenhaus können sich Geschäftsführer Jochen Joachims und sein Team nicht nur über zahlreiche Auszeichnungen freuen, auch die Auftragsbücher sind voll, da vor allem nach der Covid-Pandemie die Aufträge explodiert sind. Zum umfangreichen Portfolio gehören funktionale Sessel- und Tischsysteme aus Vollholz, Bugholz, Holzlaminat und Stahlrohr, hochwertige Loungemöbel aus der Feder renommierter Architekten und Designer sowie individueller Innenausbau.

Neben Regionalität spielt bei Braun auch Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Es wird mit Holzabfällen geheizt und nun soll auch eine Photovoltaik-Anlage installiert werden. Ziel ist es bereits Ende 2024 energieautark sein. Landesrat Dr. Leonhard Schneemann: "Man kann die Firma Braun als Vorzeigebetrieb in der Region bezeichnen. Hier gehen modernste Technik, Innovation, Tradition und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Hand in Hand. Das Ergebnis ist gute Arbeit und zufriedene Kunden, wie ihre Referenzen beweisen. Den Blick immer in Richtung Zukunft gewandt. Unternehmen wie Braun zeigen: Burgenländische Unternehmen stehen heute für höchste Qualität, langjähriges Know-how und den Einsatz modernster Technik.“

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.