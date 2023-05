Junge Wirtschaft wieder im Mittelburgenland on Tour

So besuchten sie in Kobersdorf die Brauerei Kobersdorf OG, die 2021 gegründet wurde als Braumeister Peter Döllinger einen Teil des von ihm gegründeten Familienbetriebs an seine Tochter Barbara Döllinger und ihren Partner Martin Hupfer übergab. Nachdem in den letzten Jahren das Fass-Geschäft fast gänzlich zurückgegangen ist, wurde in eine Abfüllanlage investiert. Mit der Produktion von mittlerweile acht Biersorten ist der Flaschenverkauf das Hauptgeschäft und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Während der ausgebildete Brau- und Getränketechniker Martin Hupfe sich hauptsächlich um die Produktion kümmert, ist Barbara Döllinger unter anderem auch für die Buchhaltung, den Webauftritt und den Verkauf des bio-zertifizierten Biers zuständig.

Smart Home Solutions GmbH. JW-Landesvorsitzende Bea Ulreich, und JW-Bezirksvorsitzender Bernhard Hackl besuchtenauch Jürgen Müllner in Lindgraben. Foto: Junge Wirtschaft

Im Nachbarort Lindgraben ist Jürgen Müllner mit seiner im Jahr 2019 gegründeten Firma Smart Home Solutions zu Hause. Er hat sich in kurzer Zeit bereits als professioneller Betrieb einen Namen gemacht und ist in erster Linie für Beratung und Installation von Smart Home Systemen zuständig. Seine Kunden profitieren von seiner jahrelangen Erfahrung im Bereich Elektro- und Sicherheitstechnik und werden von der Planung bis zur Fertigstellung kompetent betreut. Außerdem bietet er auch die Berechnung, Installation und Servicierung von Photovoltaik-Anlagen an, die Montage von E-Tankstellen und die Planung und Installation von Infrarotheizungen und individueller Beleuchtung.

Ebenfalls in Lindgraben ist Stefan Kment seit 1. Jänner mit einem Einrichtungsfachhandel für Lampen und Leuchten und der Beratung, sowie der Erstellung von Lichteffekten und -konzepten selbstständig. Privatpersonen, aber auch Shops, Büros und Betreiber anderer öffentlicher Gebäude lassen sich individuelle Lichtlösungen von Stefan Kment planen und Konzepte erstellen.

Einrichtungsfachhandel für Lampen und Leuchten. Stefan Kment berichtete JW-Bezirksvorsitzendem Bernhard Hackl und JW-Landesvorsitzender Bea Ulreich von seinem Schritt in die Selbstständigkeit. Foto: Junge Wirtschaft

