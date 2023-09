Unternehmensgruppe Josef Fuchs feierte 40 Jahre in Lockenhaus

Den festlichen Rahmen der 40-jährigen Jubiläumsfeier der Unternehmensgruppe Josef Fuchs bot das traumhafte Ambiente des Schloss Lockenhaus. Mit 29 Jahren machte sich Josef Fuchs selbstständig und blickt 40 Jahre später auf eine ereignisreiche Zeit zurück: „Nach fünf Jahren beschäftigten wir bereits 14 Mitarbeiter. Im Jahr 1991 hatten wir unsere erste große Baustelle und der Betrieb ist stetig gewachsen. Wir standen dabei stets auf gesunden Füßen, auch in der Pandemie.“ Für Fuchs sind die Mitarbeiter das Kapital des Unternehmens: „Wir legen auch viel Wert auf die Lehrlingsausbildung und bilden aktuell 14 Lehrlinge aus.“

Vom Tontechniker in die Geschäftsführung

Im Zuge von Umstrukturierungen übernahm Sohn Josef Alexander Fuchs im Jahr 2004 die Geschäftsführung des Familienbetriebs. Zunächst verfolgte dieser aber ein anderes berufliches Ziel. „In jungen Jahren wollte ich die Laufbahn als Tontechniker einschlagen. Die Band hörte dann auf und es war mir und einem Freund zu kostspielig, die Tonanlage zu kaufen.“ Für Josef Alexander Fuchs war das primäre Ziel, ein Komplettanbieter in der Haustechnik zu sein und sich immer weiterzuentwickeln.

„Hier fühlt man sich als Kunde wohl“

Bürgermeister Michael Kefeder und die Gemeindevertretung erfüllt es mit Stolz, so einen Vorzeigebetrieb mit diesem Niveau und Engagement in der Gemeinde verankert zu haben. „Für mich ist es ein emotionaler Moment. Ich bin selbst Kunde und hier fühlt man sich wohl. Es ist zudem eine hohe Verantwortung, soviele Mitarbeiter in den Reihen zu haben.“

„Das Burgenland braucht Unternehmen wie Fuchs“

Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann dankte dem Unternehmen für seinen Mut zur Investition in den Wirtschaftsstandort Burgenland: „Das Burgenland braucht Unternehmen wie Fuchs, mit einer langen Tradition, entsprechendem Knowhow und einem engagierten Team an versierten Fachkräften. Diese Kombination macht den Erfolg aus und garantiert dem Kunden beste Qualität.“ Schneemann betonte weiters: „In Zeiten wie diesen ist es wichtig, so gesunde Unternehmen in der Region zu haben.“