Während die Zahl der Burgenländer in den vergangenen fünfzehn Jahren stetig gewachsen ist, stagniert die Bevölkerungszahl im Bezirk Oberpullendorf. Dies zeigen aktuell veröffentlichte Zahlen von Statistik Austria.

Statistik Austria; Grafik: Bischof

Während die Zahl der Burgenländer von 2003 bis 2018 von 276.673 um 5,8 Prozent auf 292.675 gestiegen ist, stagnierte die Zahl der Mittelburgenländer in den vergangenen fünfzehn Jahren. So lebten am Stichtag 1. Jänner 2018 im Vergleich zu 2003 um 42 Menschen weniger im Mittelburgenland, im Vergleich zu 2017 um 60 weniger. Die meisten Einwohner in diesem Zeitraum zählte das Mittelburgenland im Jahr 2017 mit 37.752, die wenigsten im Jahr 2006 mit 37.413.

15 von 28 Gemeinden sind „geschrumpft“

Fünfzehn Gemeinden des Bezirks zählten Anfang 2018 weniger Einwohner als noch vor fünfzehn Jahren (siehe Grafik rechts). Die höchsten Verluste bei den Einwohnerzahlen im Bezirk mussten Großwarasdorf mit 14,1 Prozent (- 226 Einwohner), Frankenau-Unterpullendorf mit 11,5 Prozent (- 144 Einwohner) und Nikitsch mit 8,4 Prozent (- 129 Einwohner) hinnehmen.

„Das lässt sich darauf zurückzuführen, dass wir in Nikitsch wenige Geburten und mehr Sterbefälle haben, weil die Bevölkerung überaltert ist“, erklärt Bürgermeister Johann Balogh. Seine Amtkollegen aus Großwarasdorf und Frankenau-Unterpullendorf waren bis Redaktionsschluss für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Höchste Zuwächse in Kaisersdorf (+20,2 %)

Über die höchsten Bevölkerungszuwächse seit 2003 dürfen sich im Bezirk hingegen Kaisersdorf mit 20,2 Prozent (+ 104 Einwohner), Oberpullendorf mit 13,1 Prozent (+ 369 Einwohner) und Lackenbach mit 7,5 Prozent (+ 81 Einwohner) freuen. „In den vergangenen fünfzehn Jahren wurde viel für Kaisersdorf getan. Ein Punkt ist auch, dass Leute in Pension gegangen sind, die in Wien gelebt haben und in Kaisersdorf ein Wochenendhaus hatten. Den Lebensabend möchten Sie nun in Kaisersdorf verbringen“, freut sich Bürgermeister Horst Egresich.

Statistik Austria; Valua Vitaly/shutterstock.com; Grafik: Bischof

„Es gibt auch viele junge Leute, die in Wien eine Wohnung hatten und sich in Kaisersdorf ein Haus gebaut haben und dann zu Tagespendlern wurden. Wir haben attraktive und günstige Bauplätze. Ein weiterer Punkt ist das Storchennest, durch das sich in den vergangenen Jahren zehn Familien in der Gemeinde angesiedelt haben. Kaisersdorf ist ein attraktiver Ort, auch durch das Freibad und die vielen Freizeitmöglichkeiten, etwa durch die Vereine.“

Den zweithöchsten Zuwachs verzeichnete man im Bezirksvorort. „Natürlich profitieren wir von der zentralen Lage mit allen wichtigen Einrichtungen, Behörden, der ärztlichen Versorgung und dem Krankenhaus und von einer noch immer guten wirtschaftlichen Infrastruktur in Handel und Gewerbe. So ist Oberpullendorf attraktiv für junge Leute aber auch die ältere Generation. Man kann auf kurzem Wege nahezu alle Bedürfnisse des Alltags erledigen“, so Bürgermeister Rudolf Geißler.

„Dem trägt auch der Wohnbau Rechnung. Neben den Genossenschaftsbauten gibt es auch vermehrt wieder Interessenten für den Einfamilienhausbau. Insgesamt also eine gute Atmosphäre zum Wohlfühlen.“ Lackenbachs Bürgermeister Christian Weninger ortet in seiner Gemeinde einen Zuzug, dieser halte sich aber in Grenzen. „Der große Zuwachs lässt sich auf den Bau des Pflegekompetenzzentrums sowie die Beherbergung von Pro Mente in Lackenbach zurückführen. Wir haben manche Jahre einen leichten Zuwachs von fünf bis zehn Personen. In manchen Jahren gar keinen Zuwachs.“