Feuerwehrjugend zeigte Können in Markt St. Martin

Rund 250 Feuerwehrjugendliche waren am Samstag in Markt St. Martin im Einsatz. Beim Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb bzw. beim Bewerb um das Bewerbsabzeichen zeigten sie ihr Können. Die Jugendlichen mussten dabei in Gruppen eine Hindernisbahn überwinden, Knoten binden, Geräte richtig zuordnen sowie Zielspritzen. Beim Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb in Bronze sind die Aufgaben in der Gruppe von vornherein fix eingeteilt, während diese in der Kategorie Silber ausgelost werden. Außerdem gab es einen Staffellauf. Beim Bewerbsabzeichen stellen sich die Jugendlichen allein einer Hindernisbahn.

Vizebürgermeister Patrick Fuchs freute sich, dass soviele Jugendliche teilnahmen und bedankte sich auch bei den Jugendbetreuern, die mit den Jugendlichen geübt hatten.

Bei der Siegerehrung konnten dann Bewerbsleiterin Bezirksjugendreferentin Barbara Wessely, Bezirkskommandant Martin Reidl, Landesrat Heinrich Dorner sowie Landtagsabgeordneter Patrik Fazekas die besten Gruppen ehren. In der Kategorie Bronze mit Wertung siegte Steinberg 1 vor Neckenmarkt 1 und Landsee/Markt St. Martin/Neudorf bei Landsee 2. Die Mädchenwertung in Bronze konnte Unterfrauenhaid 1 vor Landsee/Markt St. Martin/Neudorf bei Landsee und Tschurndorf/Weppersdorf 2 für sich entscheiden.

Die Gruppe Landsee/Markt St. Martin 1 siegte in der Kategorie Silber vor Neckenmarkt 1 und Steinberg 1. Als Gruppe mit den meisten Punkten erhielten die Jugendlichen der Gruppe Landsee/Markt St. Martin 1 einen Gutschein für den Klettergarten sowie Feuerwehr-Anhänger. Im Rahmen der Siegerehrung wurden auch Bewerterspangen überreicht: Ruth Binder-Müllner, Tatjana Stifer, Jacqueline Berghöfer und Jürgen Heissenberger erhielten die Bewerterspange in Bronze, Christian Szauer jene in Silber und Ernst Prohaska die Bewerterspange in Gold.