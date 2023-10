Am Donnerstag-Nachmittag wurde der Fahrzeuglenker von Beamten der Autobahnpolizei Mattersburg auf der S31 im Gemeindegebiet von Kobersdorf in Fahrtrichtung Oberpullendorf mit einer Fahrgeschwindigkeit von 155 km/h (nach Abzug der Eich- und Messtoleranz) anstatt den erlaubten 100 km/h per Radarmessgerät „geblitzt“.

Der Pkw-Lenker mit ungarischem Kennzeichen wurde an die Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf angezeigt.