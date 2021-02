In der Vorwoche ist es in mehreren Gemeinden entlang der ungarischen Grenze zu Flüchtlingsaufgriffen gekommen. Konkret wurden bei zwölf Aufgriffen – in Mannersdorf, Frankenau, Nikitsch, Deutschkreutz und Ritzing – 68 Personen teilweise von der Polizei, teilweise vom Bundesheer und teilweise von beiden zusammen aufgegriffen. Bei den Personen handelte es sich zum Großteil um Staatsangehörige aus Syrien und Afghanistan. Aber auch Personen aus dem Irak, Iran und dem Jemen waren dabei. Unter den 68 aufgegriffenen Personen waren auch fünf Frauen, ein Kind und ein unbegleiteter Minderjähriger.

Alle Geflüchteten stellten einen Antrag auf Asyl und wurden von der Polizei in die Competence Center nach Eisenstadt und Schattendorf gebracht.

Vier Schlepper festgenommen

Am Sonntag gingen der Polizei außerdem gegen 15.30 Uhr drei Schlepper mit ungarischer Staatsbürgerschaft in Ritzing ins Netz. Sie wurden bei dem Versuch erwischt, fünfzehn Flüchtlinge in einem Kastenwagen, über die Grenze zu bringen. Einer der Schlepper versuchte zu Fuß, vor der Polizei, zu flüchten. Er konnte jedoch nach kurzer Zeit gestellt werden und wurde gemeinsam mit den beiden anderen Schleppern zur Untersuchungshaft in die Justizanstalt in Eisenstadt gebracht.

Zwei Tage zuvor wurde auch in Nikitsch gegen 3.30 Uhr ein Schlepper mit rumänischer Staatsbürgerschaft verhaftet, der mithilfe eines Mietwagens versucht hat, neun Syrer über die grüne Grenze in Nikitsch zu bringen. Sein Fahrzeug blieb jedoch beim Versuch die Grenzsperre zu umfahren noch auf der ungarischen Seite der Grenze im Schlamm stecken. Auch jener Mann wurde verhaftet und in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.