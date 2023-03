Anradeln mit den Gesunden Dörfern und der Mobilitätszentrale

Werbung

In Zusammenarbeit mit der Mobilitätszenrale Burgenland luden die „Gesunden Dörfer“ am Samstag zum gemeinsamen Start in die Fahrradsaison ein. Auch in Oberloisdorf, Markt St. Martin, Ritzing und Kaisersdorf fand ein solches „Anradeln“ statt.

In Stoob holte man sich für die Veranstaltung mit dem ARBÖ-Ortsklub noch einen weiteren Kooperationspartner ins Boot.

Die Mobilitätszentrale Burgenland stellte für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Goodies wie Reflektorarmbänder und Erste Hilfe-Sets zur Verfügung. Außerdem gab es ein kleines Gewinnspiel, bei dem man Trinkflaschen und „Burgenland radelt“-Funktionsshirts gewinnen konnte.

Die Bilanz des gemeinsamen Anradelns kann sich sehen lassen: 179 Teilnehmerinnen und Teilnehmer radelten insgesamt 3.828 Kilometer. Diese Kilometer konnten die Radlerinnen und Radler gleich bei der Mitmachaktion „Burgenland radelt“ für ihre Gemeinden eintragen. „Burgenland radelt“ läuft seit 20. März. Wer sich registriert und bis 30. September mindestens 100 Kilometer radelt, nimmt am großen Gewinnspiel teil. Jede Radfahrt zählt! Nähere Infos unter https://burgenland.radelt.at/

In Oberloisdorf. Beim Dorfmuseum starteten die Radler ihre Tour, wobei je nach Wunsch bzw. Kondition eine längere oder kürzere Strecke in Angriff genommen werden konnte. Für alle gab es dann zur Stärkung nach der sportlichen Betätigung einen kleinen Imbiss, den Ulli Stampf und Sonja Grünwald vom Gesunden Dorf organisierten. Foto: Michaela Grabner, Michaela Grabner

In Kaisersdorf. Rund 30 Personen beteiligten sich an der Radtour. Danach gab es für die Teilnehmer ein Gewinnspiel sowie eine kleine Jause. Foto: Gemeinde Kaisersdorf

In Markt St. Martin. Bürgermeister Jürgen Karall bedankte sich bei den Verantwortlichen für die Organisation und verabschiedete die Radler. Der jüngste Teilnehmer war zehn Jahre alt. Foto: Elisabeth Tritremmel, Elisabeth Tritremmel

In Ritzing. Einige sportliche Bürger und Bürgerinnen starteten gemeinsam in die Radsaison. Foto: Mobilitätszentrale

