Bezirk Oberpullendorf Betrüger ergaunerte in neun Jahren eine Million Euro

Lesezeit: 4 Min EK Elisabeth Kirchmeir

Ihm anvertrautes Geld legte der Berater nicht wie versprochen an, sondern verbrauchte es selbst. Foto: Foto: BVZ/Kirchmeir, BVZ/Kirchmeir

V ier Prozent Zinsen versprach ein heute 45-jähriger Vermögensberater seinen Kunden in den Jahren 2012 bis 2021. Was er nicht verriet: Er legte das Geld gar nicht lukrativ an, sondern verwendete es für eigene Zwecke. Vor Gericht bekannte sich der Mann zwar schuldig, wollte aber nicht sagen, wohin die eine Million Euro , die er betrügerisch herauslockte, verschwunden ist.