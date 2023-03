Bordellgast drohte: „Sprenge Bar in die Luft“

Am 27. Dezember 2022 gab es Ärger in einem Bordell: Ein 53-jähriger Gast drohte damit, das Etablissement in die Luft zu sprengen. Wegen dieser gefährlichen Drohung musste sich der Pensionist vorige Woche vor Richterin Melanie Gschiel verantworten. „Wenn ich alkoholisiert bin, kann es sein, dass ich etwas gesagt habe“, brachte der Angeklagte zu seiner Rechtfertigung vor. „Aber ich tu keinem was, ich lieb‘ alle.“

Er habe das Bordell bereits am 25. Dezember besucht und sei mit einer Prostituierten ins Zimmer gegangen.

Zwei Tage später suchte er das Etablissement neuerlich auf. „Ich war bumm-zu“, berichtete der Angeklagte. „Da soll ich etwas gesagt haben“, überlegte er. „Ich habe dort zwei selbstständig arbeitende Mädchen“, berichtete die Pächterin der Bar. Am 27. Dezember habe der Angeklagte „ein Bier nach dem anderen getrunken“, aber jenes „Mädchen“, mit dem er zwei Tage zuvor am Zimmer gewesen war, nicht eingeladen. „Sie stand auf, wollte ein Geschäft machen und ein anderer Gast lud sie auf einen Sekt ein“, berichtete die Bordell-Betreiberin. Das habe den Angeklagten geärgert, er habe die Frau weggerissen. „Sie hatte Angst, konnte an diesem Tag kein Geschäft mehr machen und zog sich in ihr Zimmer zurück“, sagte die Bordell-Chefin.

Sie habe überlegt, wie sie den Angeklagten aus der Bar bekommen könnte, „weil er Probleme macht und andere Gäste angeht“. Als sie ihn aufforderte, zu gehen, drohte der Mann: „I spreng dir die Bar in die Luft, wenn du deppert bist!“

An den Tagen danach habe der Angeklagte „das Lokal belagert“, berichtete die Bordell-Chefin. Er habe sich in der Umgebung „herumgetrieben“, die Polizei habe kommen müssen, das habe die Gäste vertrieben.

Einen Monat lang habe es gedauert, bis die Gäste zurückkehrten. „Ich habe nur geschaut, welche Autos dort stehen“, sagte der Angeklagte. „Umanandg’schlichen“ sei er nicht. Jener Frau, mit der er am 25. Dezember 2022 „am Zimmer“ war, habe er „helfen“ wollen. 7.000 Euro hätte er zahlen sollen, „wenn ich sie raushole“, berichtete der Angeklagte. „Sie wollten nur Geld machen“, sagte er über die Barbetreiberin und deren Lebensgefährten.

„Er setzt Gerüchte in Umlauf, über Menschenhandel und dass die Mädchen gezwungen werden, zu arbeiten“, sagte die Bar-Betreiberin über den Angeklagten. Sie habe sich vor dem Pensionisten gefürchtet, einmal soll er in der Dämmerung ans Küchenfenster geklopft haben. „Das meiste ist gelogen“, erwiderte der Angeklagte. Er selbst sei „zusammengeschlagen“ worden: „Die tun mich verklöpfeln“, sagte er.

Da er sich grundsätzlich schuldig bekannte, kam der Angeklagte in den Genuss einer Diversion: Wenn er 1.300 Euro Geldbuße und 150 Euro Pauschalkosten bezahlt, wird der Prozess gegen ihn eingestellt.

„Und Sie halten sich fern von der Bar!“, ermahnte ihn die Richterin. „I geh‘ dort nicht mehr hin“, versprach der Pensionist: „I hoff‘ dass‘ mi in Fried’n lass’n.“

