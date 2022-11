Drei Einbrüche in Vereinsgebäude

Werbung

In der Zeit von Anfang November bis zum vergangenen Wochenende wurde in die Sportplatzkantine in Kroatisch Geresdorf, den Clubraum des Tennisvereines in Horitschon und in das Vereinsgebäude des SC Kroatisch Minihof eingebrochen.

In Kroatisch Geresdorf wurden mehrere Packungen Zigaretten mitgenommen. In Horitschon und in Kroatisch Minihof wurden jeweils rund 100 Euro entwendet.

Durch Tatortbeamte des Bezirkskommandos konnten an allen drei Tatorten Spuren vorgefunden und sichergestellt werden. Ein Zusammenhang der Taten könnte bestehen, die Beamten ermitteln.

