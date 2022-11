Ex-Finanzbeamter muss 40.000 € Strafe zahlen

Werbung

Viel schneller als geplant war der Steuerbetrugsprozess gegen einen ehemaligen Finanzbeamten, seinen Sohn, einen ehemaligen Bankangestellten und zwei Unternehmer wieder vorbei.

Das lag daran, dass sich der Hauptangeklagte, der im Bezirk Oberpullendorf lebt, zu allen Vorwürfen schuldig bekannt hatte. Schon am ersten Prozesstag in der Vorwoche wurde einer der Profiteure des Steuervermeidungssystems, ein 57-jähriger Unternehmer, zu zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und 60.000 Euro Geldstrafe, davon 40.000 Euro bedingt, verurteilt. Er hatte bereits 2014 Selbstanzeige erstattet und alle Steuerschulden beim Finanzamt beglichen.

Der Sohn des ehemaligen Finanzbeamten, ein 46-jähriger Familienvater, hatte sich aktiv am ausgeklügelten Betrugsmodell beteiligt. Er wirkte am System mit Scheinrechnungen, Kickbackzahlungen und Provisionen mit und profitierte mit seinen eigenen Firmen von der Steuerhinterziehung. Außerdem kassierte er zu Unrecht eine Förderung der Wirtschaftsagentur Burgenland.

Der 46-Jährige wurde zu 17 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und 80.000 Euro Geldstrafe, davon 40.000 Euro bedingt, verurteilt. Die Förderung von 28.800 Euro muss er an das Land Burgenland zurückzahlen.

Drei weitere Angeklagte saßen vor Gericht

Am Montag dieser Woche saßen noch drei Angeklagte im Schwurgerichtssaal. Ausführlich beleuchtet wurde der Fall eines 51-jährigen Unternehmers mit Adelsgeschichte. Er hatte durch Bezahlung von Scheinrechnungen, die der Ex-Finanzbeamte ausgestellt hatte, fleißig Steuern gespart. Der Finanzbeamte und der ebenfalls angeklagte ehemalige Bankbeamte behielten sich für den Deal Provisionen von je 6.400 Euro, die restliche Summe von mehr als 200.000 Euro floss wieder an den 51-Jährigen zurück, der das Geld angeblich daheim in einem Tresor bunkerte.

Es sei, so behauptete er, für Schwarzgeldzahlungen an eine Baufirma gedacht gewesen, die für den Unternehmer in Wien ein Bauprojekt ausführen sollte. Dazu kam es aber nicht, das gebunkerte Bargeld blieb angeblich unangetastet und wurde, als die Betrugsbekämpfer zu ermitteln begannen, für Kreditrückzahlungen im Immobilienunternehmen des Angeklagten benützt. Da somit der Tatbestand der Untreue und der betrügerischen Krida nicht verwirklicht wurde, gab es für den Unternehmer einen Freispruch.

In weiterer Folge wurde auch der Ex-Bankbeamte, der bei einer Bank im Bezirk Eisenstadt tätig gewesen war, von dem gegen ihn erhobenen Vorwurf freigesprochen: Er hatte den 51-jährigen Unternehmer mit dem Finanzbeamten bekanntgemacht und die erwähnte Provision von 6.400 Euro kassiert.

Für den Hauptangeklagten ersuchte schließlich Anwalt Nikolaus Mitrovits um ein möglichst mildes Urteil: „Reiner kann ein Geständnis in diesem Bereich nicht sein“, sagte er in seinem Schlussplädoyer. „Er hat seine Reputation als Finanzbeamter verloren. Jetzt will er seinen Enkeln das Fußballspielen beibringen. Geben Sie ihm die Chance!“, appellierte er mit emotionalen Schlussworten an die Schöffen.

Der pensionierte Finanzbeamte wurde schließlich wegen Abgabenbetrug, Abgabenhinterziehung, Untreue, Betrug, Urkundenfälschung und Amtsmissbrauch zu insgesamt vier Jahren Haft verurteilt, wovon er sechs Monate – möglicherweise mit Fußfessel – verbüßen muss.

Außerdem muss er von 80.000 Euro Geldstrafe 40.000 Euro bezahlen und mehr als 100.000 Euro Schadensgutmachung leisten.

Der Ex-Finanzbeamte nahm das Urteil an, die Staatsanwältin ersuchte um Bedenkzeit. Nicht rechtskräftig.

