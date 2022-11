Gemeindefinanzstatistik 2021: Mehr Geld zum Investieren

Werbung

Laut Gemeindefinanzstatistik 2021 hat sich in Mittelburgenlands Gemeinden die Freie Finanzspitze (=der theoretisch mögliche freie Finanzspielraum eines Haushaltsjahres) im Vergleich zu 2020 durchwegs positiv entwickelt. Allein in Unterrabnitz-Schwendgraben ergibt sich eine negative freie Finanzspitze in Höhe von 307.063 Euro.

Laut Auskunft der Gemeinde ist dies darauf zurückzuführen, dass die 350.000 Euro-Förderung des Landes für den Neubau der Rabnitzbrücke für die vorzeitige Darlehenstilgung verwendet wurde. In der freien Finanzspitze sei dies als Einnahme nicht abgebildet, nur die Ausgabe scheine auf. Zudem verweise auch das Land im Schreiben zum Rechnungsabschluss, dass Ende 2021 liquide Mittel in der Höhe von 372.239,76 Euro vorhanden waren.

Der Gesamtschuldenstand (=aushaftender Endstand an Darlehen, Haftungen und Leasingverbindlichkeiten) aller 28 Gemeinden im Bezirk beträgt 68,436.305 Millionen Euro, was umgerechnet auf die Einwohnerzahl bedeuten würde, dass jeder Mittelburgenländer 1.828 Euro Schulden hat. Dies sind um 22 Euro mehr als im Jahr 2020, aber 52 Euro weniger als die 1.880 Euro, die der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung im Burgenland 2021 entsprechen.

Die höchste Pro-Kopf-Verschuldung im Bezirk hatte 2021 die Gemeinde Neutal mit 5.252 Euro. „Unsere weitblickenden Zukunftsinvestitionen bringen mit 2.166 Euro pro Einwohner aber auch die mit Abstand höchsten eigenerwirtschafteten Einnahmen im Burgenland (Durchschnitt 1.218 Euro/Einwohner)“, betont Bürgermeister Erich Trummer.

„Die eigentlich aussagekräftige Eigenfinanzierungsquote ist deshalb mit 115 Prozent überdurchschnittlich hoch und eine der höchsten im Bezirk. Neutal hat zudem die höchste freie Finanzspitze pro Kopf im Bezirk (459 Euro) und mit 1.083 Euro pro Einwohner Beitrag für das burgenländische Sozial- und Gesundheitssystem den mit Abstand höchsten Abgabenwert aller Gemeinden im Land.“

Trummer verweist auch darauf, dass der Verschuldung Vermögenswerte per 31.12.2021 von 19,5 Millionen Euro gegenüberstehen. „Der langjährig gestaltete Neutaler Weg mit Mut und Weitblick hat sich ausgezahlt“, so Trummer.

Schuldenfrei stand 2021 als einzige Gemeinde im Bezirk Weingraben da. Der erfreute Ortschef Thomas Stoiber: „Das ist auf die Sparsamkeit meiner Vorgänger zurückzuführen.“

Doppelt bezahlt machen

Gemeindefinanzen Krise bringt Geld

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.