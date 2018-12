"Das ist eine wunderbare Weihnachtsüberraschung und ich freue mich für unser gesamtes Team. Und es ist einmal mehr Bestätigung neben meiner Tätigkeit als Priester, Seelsorger und Pfarrer, dass ich mit meinen Liedern auf eine zusätzliche und sehr stimmungsvolle Weise erreichen kann", freute sich Brei.

Nicht weniger erfreut und überrascht zeigt sich auch Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics, der gemeinsam mit Pfarrer Brei in einer speziellen Version von "Stille Nacht, Heilige Nacht" und mit dem Lied „Nek spavaj" (Schlaf Himmelsknabe) auf der CD zu hören ist: "Mir hat das Singen dieser Lieder ungemein viel Freude bereitet, weil die Sprache der Musik für die Friedensbotschaft unmittelbar das Herz öffnen kann. Und es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man diese Freude weitergeben kann."

Die CD "Heilige Nacht“ eroberte als Neueinstieg Platz 5 der Verkaufs-Charts, kam in der Folgewoche sogar auf Platz 3 und hält sich nun in ihrer dritten Woche immer noch auf dem ausgezeichneten 7. Platz der Charts. Pfarrer Franz Brei: "Eine Anerkennung in dieser Form ist für mich zugleich Motivation, auch weiterhin Musik zu machen und mich auf diese Weise für die Menschen zur Verfügung zu stellen."