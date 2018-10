Für zwei der drei ausgeschriebenen Kassenvertragarztstellen, Mannersdorf und Lackenbach, gab es laut Burgenländischer Gebietskrankenkasse und Ärztekammer keine Bewerber. Diese beiden Stellen sind bereits wieder auf der Webseite der Burgenländischen Ärztekammer ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft in beiden Fällen bis zum 5. November (16 Uhr).

Laut Ausschreibung soll die Stelle in Mannersdorf per 1. April des nächsten Jahres besetzt werden, die Stelle in Lackenbach per 1. Jänner. Man überlege auch, die Stellen österreichweit auszuschreiben. „Wir wollen das breit streuen“, so der Direktor der Burgenländischen Gebietskrankenkasse, Christian Moder, auf Anfrage der BVZ.

Moder führte außerdem aus, dass in der vergangenen Vorstandssitzung beschlossen wurde, dass die Ärztin Brigitta Gisperg die Stelle als Allgemeinmedizinerin in Horitschon erhalten soll.

„Gibt ein fixes Vertragsangebot“

Brigitta Gisperg führt dazu aus: „Ich habe ein fixes Vertragsangebot, dieses ist aber noch nicht unterschrieben. Der Bürgermeister und ich werden uns diese Woche zu einem Gespräch zusammensetzen.“ Da Gisperg derzeit eine Praxis in Wien habe und diese zurückgeben muss, sei auch noch nicht klar, mit welchem Datum sie die Stelle in Horitschon antreten könne.

„Ich möchte es gerne machen, ich wollte schon länger aufs Land wechseln, das war schon lange mein Wunsch“, meint Gisperg. Horitschons Bürgermeister Georg Dillhof bestätigt, dass es diese Woche ein Gespräch geben wird.

„Arztordination ist im Besitz der Gemeinde“

„Der derzeitige Gemeindearzt, Gerhard Petsovits, ist noch im Dienst. Es soll bei dem Gespräch auch abgeklärt werden, wie die Übergabe stattfinden soll“, so der Horitschoner Ortschef. Die Ordination des Gemeindearztes ist im Besitz der Gemeinde, man werde sie vonseiten der Gemeinde auch der Nachfolgerin zur Verfügung stellen, wenn diese das möchte, meint Dillhof weiter.

„Wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass jemand Interesse hat, das Amt des Gemeindearztes in Horitschon auszuführen“, erklärt der Horitschoner Bürgermeister.