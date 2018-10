Der Freiheitliche Landtagsklub war am Mittwoch im Rahmen seiner Kampagne zu Gast im Bezirk Oberpullendorf. Treffpunkt war in der Bikerbar Flanagan`s in Stoob Süd, danach ging es auch nach Kleinwarasdorf, Oberpullendorf, wo es einen Bürgerstand mit Freibier gab, und Lackenbach. Die Mitglieder des Landtagsklubs suchten dabei den direkten Kontakt zu den Menschen, um deren Anliegen zu erfahren und besser darauf eingehen zu können.

„Die Kampagne zeigt auch, was die FPÖ in der Landesregierung seit dem Jahr 2015 geleistet hat und möchte die Leistungen und Themen in der wahlfreien Phase an die Bevölkerung bringen“, so FPÖ-Bezirksverantwortlicher Herbert Adelmann. Die Headlines „Sicherstes Bundesland“, „Rekordbeschäftigung“, „Jobs für Burgenländer zuerst“ und „Rekord-Tourismuszahlen“ werden dabei in den Mittelpunkt gerückt. Adelmann betont, dass er „stolz auf das gesamte Team ist und ein zuverlässiges und starkes Team im Bezirk hat“ und will „das große Potenzial aus dem Bezirk herausholen.“

Als Ziele wurden genannt, dass man den Strukturaufbau verstärken will und bald in allen Gemeinden im Bezirk mit der FPÖ vertreten und präsent sein will durch die Gründung weiterer Ortsgruppen.

Auch der Verein freiheitlicher Jugend, der sich laut Adelmann enormen Zulaufs erfreut, und die im Sommer erfolgte Gründung der Stadtgruppe in Oberpullendorf wurden vom Bezirksverantwortlichen angesprochen.

Außerdem will die Bezirks-FPÖ ihr „Programm auf Bürger zuschneiden, Volksbefragungen bei wichtigen Themen und mit anderen Parteien konstruktiv zusammenarbeiten.“ Adelmann unterstreicht besonders „die Erhaltung der Vereine und der Gastronomie mit dem Gesellschaftsleben“ als wichtiges Anliegen. Auch Kameradschaft und Freundschaft seien im Bezirk von großer Bedeutung.