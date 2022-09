„Meine Frau haute mit einem Jüngeren ab“: Stalker vor Gericht

Werbung SPÖ Mittelburgenland Anzeige 13 Gemeinden, hunderte Menschen, unzählige gute Gespräche

Von zwei Polizisten wurde der 53-jährige Angeklagte ins Gericht gebracht. Richterin Birgit Falb hatte ihn abholen lassen, weil er zum letzten Termin im Juli unentschuldigt nicht erschienen war. „Wir warten auf Sie“, versprach einer der Polizisten. „Wie komme ich sonst heim?“, freute sich der Angeklagte. „Ich war acht Mal auf Entzug wegen Alkohol“, ließ der Angeklagte das Gericht gleich zu Beginn wissen. „Ich war Dauergast auf der Psycho.“

Vorgeworfen wurde ihm, dass er seine Ehegattin vom Herbst 2021 bis in den Februar 2022 beharrlich verfolgte. Er soll ihr über 100 Nachrichten geschickt und sie derb beschimpft und bedroht haben. Auch die Großmutter seiner Ehegattin wurde bedroht. Außerdem erhielt die Oma Nacktfotos von ihrer Enkelin. „Das mag schon stimmen“, sagte der Angeklagte. „Meine Frau haute mit einem Jüngeren ab und räumte das Haus aus. Mir blieb nur ein Handtuch übrig.“

Seine um mehr als 20 Jahre jüngere Frau, von der er seit der Vorwoche geschieden sei, habe „die Küche und das Bad herausgerissen“. „Glauben Sie, dass Sie da nicht schauen, wo Sie die auftreiben, die Dame?“, fragte er die Richterin. Auch seine fünf Hunde habe seine Ex-Frau mitgenommen. „Das Auto! Schwupps, war es weg!“, ärgerte sich der 53-Jährige. Mangels Führerschein könne er zwar nicht damit fahren, aber er hätte es gerne zurück.

Er habe ein „Sexvideo“ seiner Frau mit ihrem „neuen Klafel“ bekommen, das habe er an ihre Großmutter weitergeschickt. „Ich bin froh, dass ich sie los bin“, klagte der 53-Jährige sein Leid. Er gab zu, seiner Frau und deren Großmutter gedroht zu haben. „Ich werde euch beide umbringen“, schrieb er. „Ich werde euch aufhängen.“

Und: „Ich werde euch den Hals umdrehen.“ „Haben Sie das geschickt?“, fragte die Richterin. „Mit Sicherheit. Ich war im Dauerrausch“, sagte der Angeklagte. Er sei „auf den Schulden sitzen“ geblieben, sie lache ihn aus. „Sogar auf meinen Geburtstag hat sie vergessen“, kränkte sich der Angeklagte. Die Richterin ging aufgrund der Schilderungen des Angeklagten nicht davon aus, dass dieser die Straftaten im Zustand des Vollrausches beging.

„Alle meine Testergebnisse auf der Psycho waren über zwei Promille“, berichtete der Angeklagte. „4,4 habe ich auch schon überstanden.“ Sieben Jahre sei er „trocken“ gewesen. „Dann geht sie wieder mit einem Junkie zusammen und ich habe 30 Mal mehr getrunken als vorher“, war sein bitteres Resümee.

„Ihre Ex-Frau sagt, sie hat Panikattacken und Schlafstörungen, sie will 1000 Euro Schmerzensgeld“, berichtete die Richterin. „Unzahlbar!“, erwiderte der Angeklagte. „Ich zahle ihre ganzen Schulden. Sie hat meine Hunde – was ist das für eine Verletzung meiner Psyche?“ Er wurde zu drei Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. An seine Ex-Frau muss er 200 Euro zahlen. Der Angeklagte nahm das Urteil an. „Aber die 200 Euro kriegt sie von mir nicht!“

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.