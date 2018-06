2017 wurden im Rahmen von Nachbarschaftshilfe Plus in den acht teilnehmenden Gemeinden über 4.200 soziale Dienste für Menschen organisiert, deren Alltag durch dieses Angebot erleichtert wird. Von Jänner bis März 2018 waren es bereits 966 Einsätze. Der Großteil entfällt auf Besuchsdienste, auch die medizinische Versorgung sowie Fahrten zu Apotheken werden stark nachgefragt.

In Horitschon gibt es 15 Ehrenamtliche und 58 Klienten, in Lackendorf 15 Ehrenamtliche und 17 Klienten. „Wir wünschen uns, dass das Projekt in diesen beiden Gemeinden stärker angenommen wird, die Ehrenamtlichen stehen bereit, um bei Bedarf zu helfen“, führt Projektleiterin Astrid Rainer aus.

Neue Koordinatorinnen in Stoob und Kobersdorf

Über 180 Ehrenamtliche sind insgesamt dabei. Im Rahmen des Treffens mit den ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen von „Nachbarschaftshilfe Plus“ wurden auch die neuen beiden Standortkoordinatorinnen Michaela Mally (Kobersdorf) und Regina Leopold (Stoob) vorgestellt. Eine Neubesetzung wurde nötig, weil die bisherigen Mitarbeiterinnen sich beruflich veränderten.