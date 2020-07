Pensionist schwer verletzt - Raubüberfall vermutet .

In Unterfrauenhaid (Bezirk Oberpullendorf) ist am Samstagabend ein Pensionist schwer verletzt in seinem Wohnhaus aufgefunden worden. Der Mann dürfte Opfer eines Raubüberfalls geworden sein, bestätigte die Polizei am Dienstag Medienberichte.