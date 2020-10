Das landwirtschaftliche Nebengebäude, in dem Brennholz und eine Holzkreissäge gelagert waren, habe aus bisher unbekannter Ursache Feuer gefangen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Drei Feuerwehren waren mit 60 Mitgliedern in Einsatz und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Schadenshöhe war am Freitagvormittag ebenso wie die Brandursache noch Gegenstand der Ermittlungen.