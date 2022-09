Thermengebiet: Streit außergerichtlich geklärt

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Die Gemeinden Lutzmannsburg und Frankenau-Unterpullendorf trafen sich im Herbst 2021 sowie im Jänner 2022 aufgrund eines Streits bezüglich der Einnahmen und Ausgaben des Thermengebiets in Eisenstadt vor Gericht. Frankenau-Unterpullendorf hatte geklagt, weil Lutzmannsburg seit 2019 Aufwände für die Verwaltung einbehielt, ohne Rechnungen vorzulegen (die BVZ berichtete). Auf Anraten des Richters wurden – um eine außergerichtliche Lösung zu finden – Gesprächstermine in der Gemeindeabteilung der Landesregierung anberaumt. Mithilfe dieser und der Anwälte beider Gemeinden entstand nun in den vergangenen Monaten eine überarbeitete Vereinbarung.

„Die alte Vereinbarung aus dem Jahr 1993 war schwammig formuliert und nicht mehr zeitgemäß. Der neue Vertrag ist nun eine Grundschrift, auf die wir aufbauen können. Ich bin froh, dass der Streit nicht weiter vor Gericht ausgetragen werden muss“, so Angelika Mileder, Bürgermeisterin von Frankenau-Unterpullendorf. Auch Roman Kainrath, Bürgermeister von Lutzmannsburg, meint: „Ich bin sehr froh, dass wir nach beidseitiger Anstrengungen eine gemeinsame Basis gefunden haben, um nun in eine gemeinsame und erfolgreiche Zukunft blicken können.“

Der neue Vertrag wird nach der bereits erfolgten Zustimmungen beider Gemeinderäte demnächst von Gemeindevertretern unterschrieben und gilt bis zum Jahr 2027. Danach können entweder, falls notwendig, weitere Anpassungen gemacht werden, oder der Vertrag bleibt aufrecht, wie er ist. Eine Kündigung ist nicht möglich. Die Ausgaben für das Thermengebiet werden je zur Hälfte von beiden Gemeinden getragen, die Einnahmen 50:50 geteilt.

Der Betrag der Verwaltungskosten für die Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf wurde von 950 auf 700 Euro pro Monat gesenkt. Außerdem wurde ein Gremium aus je drei Vertretern jeder Gemeinde gegründet, das über künftige Projekte im Thermengebiet entscheidet. Im Falle einer Pattsituation entscheidet die Landesregierung per Bescheid.

„Es muss jetzt nur noch geklärt werden, was mit den 250 Euro pro Monat, die wir seit 2019 an Lutzmannsburg zu viel bezahlt haben, geschieht“, so Angelika Mileder. Roman Kainrath meinte dazu: „Auch hier werden wir bestimmt eine Lösung finden.“

