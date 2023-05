Vier Schlepper nach Verfolgungsjagd festgenommen

Kurz nach Mittag passierte ein Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen, verfolgt von zwei ungarischen Polizeifahrzeugen, ohne anzuhalten den Grenzübergang in Deutschkreutz. Eine Anhaltung des Fahrzeuges war aufgrund der stark überhöhten Geschwindigkeit nicht möglich und eine Sofortfahndung wurde eingeleitet.

Der flüchtende Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt in Richtung Horitschon und Lackendorf fort. Weiter ging es, verfolgt durch Polizeistreifen aus dem Burgenland mit Folgetonhorn und Blaulicht, auf der B62 auf die S31 Richtung Oberpullendorf. Im Bereich Knoten Stoob-Süd wurde ein Polizeifahrzeug beim Versuch den Flüchtenden anzuhalten, von diesem abgedrängt. Durch die riskante und rücksichtslose Fahrweise wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet und es kam zu einer Beschädigung von zwei parkenden Fahrzeugen im Ortsgebiet von Oberpullendorf heißt es von der Polizei. Auf der weiteren Flucht auf der L229 in Richtung Großwarasdorf hielt der Lenker am rechten Fahrbahnrand an, öffnete die Tür und flüchtete in den Stoober Wald. Im abgestellten Fahrzeug befand sich eine türkische Familie mit drei Kleinkindern, die vor Ort einen Asylantrag stellten.

Eine Verfolgung zu Fuß, der Einsatz der Diensthunde und der Polizeidrohnen sowie die Unterstützung durch den Polizeihubschrauber blieben vorerst erfolglos.

Gegen 15.30 Uhr wurde der Polizei von einem Zeugen mitgeteilt, dass eine Person aus dem Wald gekommen und in ein Fahrzeug mit italienischem Kennzeichen eingestiegen sei. Dieses Fahrzeug konnte nach einer sofort eingeleiteten Fahndung kurze Zeit später auf der S31, Fahrtrichtung Eisenstadt, kurz vor der Ausfahrt Neutal angehalten werden. Im Fahrzeug befanden sich neben dem 27-jährigen flüchtigen Schlepper, einem Georgier, weitere drei Männer, im Alter von 25, 27 und 33 Jahren, aus Georgien.

Die vier Männer wurden wegen des Verdachtes der Schlepperei festgenommen, derzeit laufen die Einvernahmen.

