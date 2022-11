Auch Oberpullendorfs Florianis „machen blau“

Werbung

Das Burgenland ist das letzte Bundesland, wo die Feuerwehrkameraden noch eine grüne Uniform tragen. Daher wird nun sukzessive auf neue blaue Dienstbekleidung umgestellt, wobei es eine zehnjährige Übergangsfrist geben wird.

20 Millionen Euro für den Katastrophenschutz

Dies war nur eines von sehr vielen Themen, über das Bezirkskommandant Martin Reidl, seine Stellvertreter Kurt Kappel und Gerald Schmidt, die Abschnittsfeuerwehrkommandanten und die Beirksreferenten beim Bezirksfeuerwehrtag am Freitag in Oberpullendorf informierten. 140 Feuerwehrführungsoffiziere von 55 Feuerwehren aus dem Bezirk waren dazu ins Oberpullendorfer Feuerwehrhaus gekommen.

Ein Schwerpunktthema des Bezirksfeuerwehrtages war der Katastrophenschutz, wo Landesfeuerwehrreferent Landesrat Heinrich Dorner einen anstehenden Aufholbedarf ortet, was Ausrüstung bzw. Ausstattung angeht. „Wir sind mit Situationen konfrontiert, die man so vor einigen Jahren nicht abschätzen konnte. Darauf müssen wir uns vorbereiten“, so Dorner. Das Land wird daher bis zum Jahr 2027 20 Millionen Euro in den Katastrophenschutz investieren.

Wie Bezirksfeuerwehrkommandant und Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Reidl informierte, ist ein erster Schritt die Anschaffung von Wechselladefahrzeugen, die bereits bestellt sind. Im Bezirk werden die Feuerwehren Oberpullendorf und Kobersdorf damit ausgestattet werden. Ein Wechselladefahrzeug ist Kran- und Logistikfahrzeug in einem, und flexibel mit zusätzlichen Containern ausstattbar. Es kann etwa zur Befreiung von Verklausungen, für Logistikaufgaben bei Einsätzen aller Art, Personenrettung aus Höhe und Tiefen, das Freimachen von Verkehrswegen oder als Trägerfahrzeug für KAT-Container eingesetzt werden.

Von Drohnen bis zu Gerät für Vegetationsbrände

Weitere Maßnahmen werden etwa die Anschaffung von Stromaggregaten zur mobilen Stromversorgung und zur Erhaltung der Einsatzfähigkeit und jene von Drohnen sein, wobei im Rahmen eines Pilotprojekts zwei Stück derzeit erprobt werden. Ab 2023 soll dann eine Drohne pro Bezirk bei Brandeinsätzen zur Lokalisierung von Brandherden und Glutnestern oder zur Erkundung bei nicht einsehbaren Brandobjekten sowie bei technischen Einsätzen wie Unwetterereignissen, Suchaktionenoder Gefahrenguteinsätzen zur Erkundung gefährlicher Lagen zur Verfügung stehen.

Weiters können Drohnen bei Großschadenslagen Live-Bilder für die Einsatzleitung liefern sowie eine ständige Einsatzbeobachtung ermöglichen – Vorteile, die man im Bezirk dank einer eingesetzten Drohne der Polizei bei der Übung des Katastrophenhilfsdiensts im Oktober bereits erproben konnte. Künftig soll es einen Drohnenstützpunkt pro Bezirk geben.

Gleich zwölf mittelburgenländische Feuerwehren sollen mit Ausrüstung für die Vegetationsbrandbekämpfung ausgestattet werden wie etwa Ausrüstung zur Vornahme von D-Leitungen, Löschrucksäcke und Handwerkzeuge, Gerät zur Wasserförderung, Pufferbehälter und tragbare Leichtpumpen.

Weitere Themen beim Bezirksfeuerwehrtag waren etwa das 100 Jahr-Jubiläum des Landesfeuerwehrverbandes 2023, das mit einem großen Festakt am 11. März in Oberwart begangen wird, die Installierung von Abschnittsfeuerwehrjugendbetreuern oder die Idee einer Atemschutzchallenge.

