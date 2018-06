Wettstreit der Feuerwehren .

Bei den 49. Bezirksfeuerwehrleistungsbewerben um das Leistungsabzeichen in Bronze bzw. Silber wurde Markt St. Martin Bezirkssieger in der Kategorie Bronze A, Frankenau in der Kategorie Silber A. Kobersdorf holte in der Kategorie Bronze B (mit Altersgutpunkten) den ersten Platz.