Jubiläumslauf in Startlöchern

Am Sonntag, den 25. Juni, erfolgt in der Sonnentherme um 8.45 Uhr der Startschuss für den 10. burgenländischen Frauenlauf.

Der Frauenlauf wird vom Referat Frauen, Antidiskirminierung und Gleichbehandlung organisiert und wird heuer erstmals im Bezirk Oberpullendorf ausgetragen. „Der Burgenländische Frauenlauf soll Frauen motivieren, sich zu bewegen und fit zu bleiben. Neben den positiven gesundheitlichen Effekten zählen aber vor allem der Spaß und die Freude am Mittun und an der gegenseitigen Motivation“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin und Frauenlauf-Initiatorin Astrid Eisenkopf. Für alle Starterinnen ist der Eintritt in die Sonnentherme an diesem Tag inkludiert. Begleitpersonen der Läuferinnen erhalten am Veranstaltungstag 10 Prozent Rabatt auf den Tageseintritt.

Mehr Infos zum Lauf sowie zur Anmeldung unter www.meinburgenland.at/frauenlaufburgenland. Insgesamt haben bislang rund 8.000 Läuferinnen am Burgenländischen Frauenlauf teilgenommen.