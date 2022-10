für deinen beruflichen und persönlichen Erfolg

Werbung

Die Ausbildung an unserer Schule fördert die Eigenverantwortung, die sozialen Kompetenzen und das Engagement unserer SchülerInnen.

Matura und eine fertige Berufsausbildung

HAK: Mit der Reife- und Diplomprüfung an der HAK erlangen unsere SchülerInnen nicht nur die Matura, sondern gleichzeitig eine fertige Berufsausbildung und die Gewerbeberechtigung, die ihnen direkt den Weg in die Selbstständigkeit ermöglicht. Außerdem kann jedes beliebige Studium – nicht nur an der Wirtschaftsuni – mit dem HAK-Abschluss begonnen werden.

Direkter Weg in den Arbeitsmarkt

HAS: Die Abschlussprüfung in der HAS qualifiziert die SchülerInnen für den direkten Weg in den Arbeitsmarkt, eröffnet aber auch die Möglichkeit, im Anschluss die Handelsakademie für Berufstätige (HAK-B) an unserer Schule abzuschließen.

Handelsschulabschluss und Reife- und Diplomprüfung

HAK-B: Die HAK-B ist ein kostenloses Angebot an alle über 17-Jährige. Mit Unterricht am Abend kann man berufs- und/oder familien-begleitend sowohl den Handelsschulabschluss (in zwei Jahren), als auch die Reife- und Diplomprüfung (in vier Jahren) erreichen – mit den gleichen Berechtigungen wie in der Tagesform.

Praxisnähe

Durch ein zusätzlich absolviertes Pflichtpraktikum stehen unseren SchülerInnen alle Türen für eine erfolgreiche Zukunft offen. Die BHAK/BHAS Oberpullendorf kann auf ein jahrelanges, gut funktionierendes Netzwerk mit Unternehmen aus der Region zurückgreifen und kann so immer wieder Arbeitsplätze vermitteln. Praxisvorträge und Unternehmensbesichtigungen gehören neben der theoretischen Wissensvermittlung zur Unterrichtsgestaltung ebenso dazu wie der Erwerb praktischer Fähigkeiten in den Übungsfirmen der Schule sowie während der Pflichtpraktika.

Weitere Qualifikationen für deinen persönlichen Erfolg

Großer Wert wird auch auf die Persönlichkeitsbildung der SchülerInnen, „Soft Skills“ und Digitalisierung gelegt. Daher wird der Kernunterricht durch ein vielfältiges Angebot an Freigegenständen und anderen Angeboten ergänzt: international anerkannte Wirtschafts- und Computer-Zertifikate in SAP und Microsoft Office, Erste-Hilfe-Kurse, Baby-Fit-Kurse (für Au-Pair-Aufenthalte), Teilnahme am BusinessplanHAK-Wettbewerb, an nationalen und internationalen Übungsfirmenmessen, Sprachreisen, die alljährlichen Sozialtage in sozialen Einrichtungen der Region, aber auch Freigegenstände wie z.B. Schulband und Peer-Mediation. Mit dem Erasmus+ Programm bekommen unsere SchülerInnen und auch die LehrerInnen die Möglichkeit, internationale Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen zu sammeln.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.