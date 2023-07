Tierische Heldin für Naturpark

REGION Anja Schreiner hat für den Naturpark Landseer Berge eine Geschichte über „Bibi Biene“ verfasst. Durch ihre anderen Geschichten, die sie auf Facebook bzw. Instagram (@anjaslerntherapie) postet, wurden die Verantwortlichen im Naturpark auf sie aufmerksam. „Die Idee zu Bibi Biene bekam ich aufgrund der tollen Facebook-Beiträge des Naturparks. Da ich mich während des Verfassens der Geschichte als Schulassistentin an einer Sonderschule befand und wir uns ausführlich mit dem Thema Biene beschäftigt haben, fiel es mir leicht, mich in die Tierwelt hineinzuversetzen. Außerdem liegt mir der Tier- und Umweltschutz als Vegetarierin sehr am Herzen“, erzählt sie. Das Ziel ihrer Geschichten ist es, Kindern Themen wie soziales Lernen, Mobbing, Behinderungen, Lernschwächen, Diversität, Barrierefreiheit und nun auch Wissenswertes über Tier- und Umwelt einfach und kindgerecht zu vermitteln. „Bibi Biene“ lebt im Naturpark Landseer Berge und erzählt in der Geschichte über die wichtige Arbeit des Blumenbestäubens. „Da Bienen vom Aussterben bedroht sind, sollen die Kinder durch die Geschichte begreifen, wie wertvoll sie für unsere Umwelt sind und dass das Pflanzen von Blumenwiesen dabei eine große Rolle spielt. Die Volksschulen des Naturparks gehen hier bereits mit gutem Beispiel voran“, meint sie.

Ihr ist es besonders wichtig, dass ihre Geschichten immer auch einen Lerneffekt mit sich bringen. „Bibi Biene hat natürlich einige Freunde und Freundinnen im Naturpark. Einer davon ist Anton Ameise, er wird schon bald berichten, warum auch er so wichtig für unsere gemeinsame Umwelt ist. Demnächst werden sich noch andere Tiere zu Wort melden “, erzählt Anja Schreiner.