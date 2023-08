93,6 Prozent Auslastung bei den Kobersdorfer Schloss-Spielen

Am vergangenen Sonntag ging die 51. Spielsaison der Schloss-Spiele mit einer Zusatzvorstellung von „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ zu Ende. Intendant Wolfgang Böck und das Ensemble freuen sich über eine Auslastung von 93,6 Prozent. Die Schloss-Spiele Kobersdorf 2023 ziehen mit 14.091 Theaterbesuchern und einem übereinstimmend positiven Publikums- und Medienecho eine hervorragende Bilanz. Insgesamt wurden 18 Abende mit 5 ausverkauften Vorstellungen gespielt, wobei eine Aufführung wegen Schlechtwetters knapp vor der Pause abgebrochen werden musste und eine zusätzliche Vorstellung die Spielzeit bis 6. August verlängerte.

Bereits am Premierenabend (4. Juli) zeigte sich Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil zuversichtlich ob des großen Zuspruchs der Inszenierung bei Publikum und MedienvertreterInnen: „Die 20-jährige Intendanz von Wolfgang Böck ist eine goldene Ära für die Kultur im Burgenland. Ein Indiz für die hohe Qualität der Schloss-Spiele ist auch, dass der ORF die heurige Produktion aufzeichnen und im August auf ORF III ausstrahlen wird“. Die diesjährige Kobersdorf-Produktion ist am 13. August um 21.30 Uhr auf ORF III zu sehen.

Für viele Sommertheatergäste gehörte auch die Besichtigung der im Vorjahr eröffneten, neu restaurierten Synagoge Kobersdorf zu einem ganzheitlichen Kulturerlebnis. Die Synagoge war bei allen Vorstellungsterminen zwei Stunden vor Beginn für eine kostenlose Besichtigung zugänglich.

Auch die Tradition der motorisierten Begleitveranstaltungen fand in dieser Festspielsaison wieder Platz. Die Biker-Fahrt am 15. Juli lockte 84 Motorräder auf Erkundungstour von Mattersburg nach Kobersdorf. Am 23. Juli startete die Oldtimer-Fahrt mit 149 historischen Fahrzeugen erstmalig am Hauptplatz von Stadtschlaining vor der Friedensburg Schlaining.