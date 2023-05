CERAMICO Stoob bietet Vielseitigkeit

Am 16. Juni, von 10 bis 17 Uhr, lädt die Landesfachschule für Fliese, Keramik und Ofenbau zum Tag der offenen Tür. Die 4-jährige Fachschule lehrt die Techniken und handwerklichen Fertigkeiten in den Sparten Platten- und Fliesenlegen, Keramik sowie Ofenbau. Ein Abschluss ersetzt eine Lehre in allen drei Berufen. „Die Landesfachschule für Fliese, Keramik und Ofenbau ist eine enorme Bereicherung für die burgenländische Bildungslandschaft. Die Stärkung der Schul-, Aus- und Fortbildung für Berufsbilder in den Zweigen Keramik, Ofenbau und Fliesentechnik erhöht nicht nur die Vielfalt und die Qualität der Ausbildungsmöglichkeiten im Burgenland, sondern damit steigen auch die Chancen am Arbeitsmarkt in der Region. Die jungen Facharbeiter werden sehr gut auf ihren Beruf vorbereitet, das Kompetenzzentrum für Keramik ist stark auf Praxis ausgerichtet“, so Daniela Winkler in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Landesrat Heinrich Dorner und der Direktorin sowie CERAMICO-Geschäftsführerin Anita Wolf. Sie nutzen den Besuch der CERAMICO, um sich über den Baufortschritt des Neubaus des Schülerheims ein Bild zu machen.

Neue Ausrichtung: CERAMICO Burgenland GmbH

Das CERAMICO-Kompetenzzentrum für Fliesen, Keramik und Ofenbau hat sich unter der Führung der im Dezember 2021 gegründeten CERAMICO Burgenland GmbH neu ausgerichtet. Ziel ist es, das fachliche Know-how des Baunebengewerbes – insbesondere des Hafner-, Fliesenleger- und Keramikergewerbes – zu bündeln. Das neue Konzept beinhaltet neben der Wahrung des traditionellen Kulturgutes vor allem die Facharbeiterausbildung. Teil des CERAMICO-Kompetenzzentrums ist der CERAMICO Campus bestehend aus der Landesfachschule und einer Einrichtung für Erwachsenenbildung. Neben dem schulischen Bereich hat das Kompetenzzentrum einen technischen Bereich für Forschung sowie Sachverständigendienst und Werkstoffprüfungen (CERAMICO Technical), eine Produktionssparte, wo Keramik produziert und im Rahmen eines Lehrausbildungs- und Praxisbetriebes verkauft wird (CERAMICO Production), sowie einen Servicebereich, der sich um Einmietung und Personalsharing für Fachverbände aus dem Baunebengewerbe kümmert (CERAMiCO Verbandsservice).

Bau des neuen Internats und weitere Investitionen

„Diese Neuausrichtung hat neuen Schwung und eine neue Dynamik gebracht. Der Bau des neuen Internats ist im Zeitplan, weitere Investitionen sind geplant. Am Ende wird es einen Internatstrakt, einem Schultrakt und einen Werkstatttrakt geben“, so Infrastrukturlandesrat Dorner. Dies sei auch ein Signal dafür, wie wichtig dem Land der Standort mit diesem österreichweiten einzigartigen Bildungsangebot sei. Rund zehn Millionen Euro werden in das neue Schülerheim investiert. Der Spatenstich für die Bauphase II, den Schul- und den Werkstatttrakt, soll im ersten Quartal 2024 erfolgen. Derzeit besuchen rund 90 Schülerinnen und Schüler die Landesfachschule.

Praxis wird großgeschrieben

Die praxisnahe Ausbildung komme bei den Unternehmen sehr gut an, so Anita Wolf: „Unsere Schülerinnen und Schüler sind in die tägliche Arbeit fest eingebunden. Wir haben eine Flut an Nachfragen an Praktikantinnen und Praktikanten. Auch das Kolleg ist über das ganze Jahr hinweg sehr gut gebucht. Das hat sicher damit zu tun, dass das Kolleg berufsbegleitend absolviert werden kann.“

Vielfältige Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote möglich

Fachschule: Die vierjährige Fachschule für Keramik und Ofenbau vermittelt die Techniken und handwerklichen Fertigkeiten in den Bereichen Keramik, Platten- und Fliesenlegen sowie Ofenbau. Ein Abschluss ersetzt je nach gewähltem Schwerpunkt eine Lehre im Beruf „KeramikerIn“, „HafnerIn“ oder „Platten- und FliesenlegerIn“.



Kolleg: Für QuereinsteigerInnen, welche die Berufsreifeprüfung (Matura) bereits abgelegt haben, gibt es die Möglichkeit, innerhalb von zwei Jahren die Diplomprüfung in Ofenbautechnik abzulegen. In den ersten beiden Semestern steht das Erlangen der fachlichen und praktischen Fertigkeiten des Handwerks im Mittelpunkt. Neu ist, dass das Kolleg berufsbegleitend inklusive dem Zusatzmodul Keramik absolviert werden kann.



Aufbaulehrgang für Ofenbautechnik: Für AbsolventInnen der Schule bzw. einer vergleichbaren Ausbildung (artverwandte Fachschule oder Lehre) besteht die Möglichkeit, über den Aufbaulehrgang (zwei Jahre) die Reife- und Diplomprüfung zu erlangen.

Im Bereich der Erwachsenenbildung zeichnet sich der Campus durch ein stetig weiterentwickeltes Kursangebot aus, das ausgebildeten Fachkräften die Möglichkeit bietet, Zusatzqualifikationen zu erlangen, sich fortzubilden oder an einem Vorbereitungskurs für die Meisterprüfung teilzunehmen. Darüber hinaus gibt es Workshops und Sommerkurse für interessierte QuereinsteigerInnen und Exkursionen für Schulklassen.

