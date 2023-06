Mittelburgenland bewirbt sich um Qualitätslabel für MINT-Regionen

Die Initiative dazu geht von der Industriellenvereinigung Österreich aus und wird von der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH abgewickelt, die Organisation der Bewerbung um das MINT-Regionen-Qualitätslabel im Bezirk übernehmen das Burgenländische Schulungszentrum (BUZ) Neutal und das Gymnasium Oberpullendorf. MINT-Regionen sind regionale Vernetzungen, die Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik aus unterschiedlichen Blickwinkeln erlebbar machen, Synergien schaffen und ein durchgängiges MINT-Angebot in der Bildungskette anbieten. Die MINT-Region Mittelburgenland soll den Schwerpunkt „Robotik und Automatisierung“ haben, 2023 mit einem Qualitätslabel ausgezeichnet sowie in einem digitalen MINT-Regionen-Portal verankert werden. „Unser Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, in die faszinierende Welt der Robotik einzutauchen und die Grundlagen der Automatisierungstechnik zu erlernen. Durch praxisorientierte Workshops, Veranstaltungen und Mentoring-Programme möchten wir technisches Wissen verbreiten und Fähigkeiten in der Programmierung sowie Steuerung von Robotern weitergeben“, so Geschäftsführer Vlasich. Der Startschuss soll im September erfolgen.