Natur und Technik als neuer Zweig am BG Oberpullendorf

„Wir können die Herausforderungen dieser Zeit, ohne dass die Umwelt darunter leidet, nur durch neue Technologien meistern. Das Gymnasium Oberpullendorf trägt diesen Gedanken mit, indem es diesen Zweig anbietet“, betonte Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz die Wichtigkeit vom Leben mit und von der Natur. Er verwies damit auf den neuen Unterrichtszweig „Natur und Technik“, der seit diesem Schuljahr angeboten wird. Die Ausbildung umfasst in der Unterstufe verschiedenste Module aus den Bereichen „Technik & Design“, Biologie, Physik, Chemie, Geometrisches Zeichnen sowie 3D-Druck und Technik. Die Schüler lernen unter anderem im Labor in Kleingruppen zu experimentieren und methodisch zu arbeiten, Vorgänge in der Natur zu beobachten und Schlüsse daraus zu ziehen sowie Gegenstände zu konstruieren und diese mittels 3D-Druck herzustellen.

Die Oberstufe des Realgymnasiums „Informatik und Informationstechnologien“ setzt darauf auf. Das Fach Informatik ist Schwerpunktgegenstand in allen vier Oberstufenklassen und es gibt verstärkten Unterricht in Biologie, Chemie und Physik. Themen sind unter anderem der sichere Umgang mit Computer und Internet, Microsoft Office für Fortgeschrittene, Softwareentwicklung und Programmieren, Video- und Bildbearbeitung, Computerspiele und Spielentwicklung, Robotik und 3D-Druck, Server- und Netzwerkadministration oder Webdesign und Webprogrammierung. Die Schüler erhalten dabei eine fundierte IT-Ausbildung gratis, die in der Erwachsenenbildung viel Geld kosten würde, in Kombination mit breiter Allgemeinbildung und werden so auf ein Studium ebenso vorbereitet wie auf die Arbeitswelt.

„Das Gymnasium Oberpullendorf steht für eine qualitätsvolle Bildung, die Angebote für die Schülerinnen und Schüler sind vielfältig und zukunftsorientiert. Besonders wichtig sind uns neben Allgemeinbildung, Sprachen, Kreativität und Persönlichkeitsbildung naturwissenschaftliche, digitale und technische Kompetenzen mit vielfältigen Zugängen für Mädchen und Burschen“, so Direktor Markus Neuhold. Um diese den Schülern auch vermitteln zu können, haben 31 Lehrer in den vergangenen drei Jahren Hochschullehrgänge in Digitaler Grundbildung, 3D-Druck sowie Coding und Robotik an der Pädagogischen Hochschule absolviert. Rektorin Sabine Weisz überreichte ihnen nun mit Bildungslandesrätin Daniela Winkler die Abschlusszertifikate. Für Weisz ist diese Kooperation mit dem Gymnasium Oberpullendorf ein erster Schritt im Aufbau eines Netzwerkes mit landesweiten Schwerpunkt-Praxisschulen.

