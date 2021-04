Nach rund zehn Monaten Bauzeit können sich die Bewohnerinnen und Bewohner der Marktgemeinde Weppersdorf seit dem 6. April über einen der ersten neuen BILLA PLUS-Märkte österreichweit freuen. Der moderne Markt punktet unter anderem durch gute Erreichbarkeit und einen großen Parkplatz mit rund 130 Stellplätzen. Im Inneren finden die Kundinnen und Kunden auf einer Verkaufsfläche von rund 1.600 Quadratmetern ein breites Sortiment mit einer Vielfalt an frischen, saisonalen und regional produzierten Lebensmitteln vor - so versorgen 53 lokale Lieferanten, darunter die Nudel-Manufaktur Werkovits aus Draßmarkt, den Markt mit ihren besonderen Schmankerln. "Nach der langen Vorbereitungsphase bin ich über die Eröffnung sehr glücklich. Und auch froh darüber, dass wir diesen Schritt gemacht haben und den Kundinnen und Kunden eine klarere und einfachere Preispolitik bieten können. Es ist schön, dass Regionalität in unseren BILLA und BILLA PLUS-Märkten einen immer höheren Stellenwert einnimmt. Ein großes Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den vergangenen Wochen und Monaten ihre Kräfte bündelten, unsere Strategie verfolgten und bei der Umflaggungsphase an einem Strang zogen", so REWE-Vertriebsdirektor Hermann Weiß.

Zusätzliche Arbeitsplätze für die Region

Insgesamt arbeiten am neuen Standort 47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei wurden am neuen Standort auch neue Arbeitsplätze für die Region geschaffen. Am Dach des neuen Markt befindet sich eine Photovoltaikanlage. Mit dieser werden jährlich rund 110.000 kWh Strom produziert, der vorwiegend für die Deckung des Eigenbedarfs im Markt verwendet wird. Landesrat Leonhard Schneemann bekam bereits im Eingangsbereich einen angenehmen Eindruck vermittelt: "Wachstum und wirtschaftlicher Aufstieg sind unsere zentralen politischen Ziele. Ich freue mich daher, dass wir in Weppersdorf einen neuen BILLA PLUS eröffnen konnten, der dem Mittelburgenland einen weiteren wirtschaftlichen Impuls gibt. Mein Dank gilt den Verantwortlichen von REWE, der Gemeinde und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier in der Region die tägliche Nahversorgung sicherstellen. Vor allem die tollen Weine der renommierten mittelburgenländischen Winzer laden mich künftig zum Vorbeikommen ein."

Weppersdorfs Bürgermeister Erich Zweiler zeigte sich über die Eröffnung ebenfalls sehr erfreut: "Ein wunderschöner und vielfältiger Markt mit zuvorkommenden und hilfsbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das vorrangige Ziel war die Erschaffung von Arbeitsplätzen." Vizebürgermeister Karl Degendorfer schätzt die Regionalität und das angebotene Sortiment: "Es ist ein Supermarkt und das Wort super spiegelt den Markt exakt wider. Zudem besitzt der neue BILLA PLUS-Standort eine Magnetfunktion, denn einige Betriebe wollen sich in der Nähe ansiedeln." Für Markt-Manager Sven Farkas fühlt es sich toll an, ein Teil dieser großen Familie zu sein: "Die Kundinnen und Kunden haben den Markt sehr gut aufgenommen. Die vergangenen Wochen waren sehr aufregend und ich möchte mich beim Team für den großen Einsatz den sie an den Tag gelegt haben sehr herzlich bedanken und wünsche uns für die Zukunft alles Gute."

Ein "PLUS" für alle Burgenländer

Am 6. April wurde MERKUR nach über 50 Jahren zu BILLA PLUS und damit Teil der BILLA-Familie. Die Umstellung war österreichweit gleichzeitig in allen 144 BILLA PLUS-Märkten – davon sieben im Burgenland – aber auch bei BILLA sicht- und spürbar. Einerseits durch neue Logos, Schilder und Plakate, andererseits durch eine starke Werbekampagne und neue Flugblätter. Das „Plus“ für Kundinnen und Kunden zeigt sich andererseits aber vor allem durch gesenkte Preise, einfachere Aktionen und übersichtlichere Rabatte, durch ein erweitertes Bio- und Eigenmarken-Sortiment sowie den Ausbau digitaler Leistungen und Dienstleistungen vor Ort. Was bleibt sind die gewohnten Teams im Markt, das breite Sortiment, die Vielfalt und die Qualität. Eine Besonderheit im Burgenland: Weppersdorf durfte sich gleich am Umstellungstag über einen neu gebauten, top-modernen BILLA PLUS-Markt freuen.