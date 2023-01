Bernhard Murg und Stefano Bernardin in Oberrabnitz

Die beiden Simpl-Publikumslieblinge Bernhard Murg und Stefano Bernardin waren am Sonntag im Veranstaltungszentrum Oberrabnitz zu Gast. "Zur Wiederöffnung des Veranstaltungszentrums haben wir heute zwei Stars aus dem Simpl zu Gast. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis einer weint vor lachen", meinte Werner Müller in seiner Begrüßung. Murg und Bernardin spielen in ihrem Programm Sketche aus 100 Jahren Simpl-Geschichte. Der Andrang war so groß, dass der Abend heute wiederholt wird (dieser ist aber bereits ausverkauft). Eine weitere Vorstellung von "Bis einer weint" findet am 23. April im Gasthaus Schnabl in Piringsdorf statt.

