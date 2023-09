Weinlese ist im vollen Gang

Rund um den 20. September startete im Mittelburgenland die diesjährige Weinernte. Dies war im Vergleich der vergangenen Jahre – aufgrund der kühlen und trockenen Witterung im Frühjahr 2023, die eine spätere Blüte mit sich zog – ein verzögerter Start um fünf bis sieben Tage.

„Die Ernte hat mit den Weißweinsorten begonnen und auch die frühen Roten wie zum Beispiel St.Laurent wurden teilweise schon eingebracht“, berichtet Christian Kirnbauer, Obmann des Deutschkreutzer Weinbauvereins. „In den vergangenen Jahren konnte man den Trend beobachten, dass die Hauptlese im Mittelburgenland wieder etwas später beginnt als noch rund um 2015. Damals startete die Lese oft schon Anfang September. Grundsätzlich ist aber ein Lesestart Mitte September vollkommen normal“, ergänzt Christian Prickler, Weinbauvereinsobmann aus Lutzmannsburg.

Jahrgang der spätreifen Sorten

Dass mit einer sehr guten Qualität der Weine, vor allem was die spätreifen Sorten betrifft, gerechnet werden kann, sind sich alle Obmänner einig. Dazu trägt nämlich das sommerliche Wetter im September bei. Bei der Menge der Trauben, wird es heuer jedoch Verluste geben. „Der Zweigelt hatte heuer ein Problem mit der Traubenwelke. Dies führt zu Einbußen von zirka 25 Prozent. Der Blaufränkisch hingegen hatte mit der Blüte zu kämpfen. Hier erwarten wir mengentechnisch aber einen normalen Jahrgang. Bezüglich der Qualität dürfen wir uns auf einen super Jahrgang freuen. Gerade die spätreifen Sorten profitieren vom schönen Septemberwetter“, erzählt Anton Iby, Weinbauvereinsobmann aus Horitschon. In Lutzmannsburg hat in diesem Jahr der Hagel seine Spuren hinterlassen. „Wir rechnen mit 20, bei manchen Sorten sogar bis zu 30 Prozent weniger Menge als im Vorjahr. Die Qualität der Weine wird jedoch hervorragend. Die Wetterkapriolen waren zwar heftig, aber es gab mehr als genug Wasser und Sonnenschein, sodass sich vollreife, saftige, extraktreiche Trauben entwickeln konnten“, so Christian Prickler.

Friedrich Schumitsch, Weinbauvereinsobmann aus Raiding, erwartet ebenso wie seine Kollegen aus den Nachbargemeinden einen „sehr guten Jahrgang. Der aktuelle Eindruck in den Weingärten und Kellern ist absolut toll. Die Menge ist nicht so hoch wie im Vorjahr, ansonsten aber sehr durchschnittlich“. Ähnlich sieht es auch Gerald Wieder, Weinbauvereinsobmann aus Neckenmarkt: „Mit der Qualität sind wir sehr zufrieden. Die Menge wird voraussichtlich etwas weniger. Die Witterung war heuer sehr herausfordernd. Zuerst hatten wir ein kühles, trockenes Frühjahr, dann einen sehr feuchten Frühsommer, gefolgt von einem sehr heißen Sommer mit immer wieder Regen und jetzt zum Abschluss noch einen sehr schönen heißen Herbst, der die Trauben schön ausreifen lässt. Hagel hatten wir zum Glück nur ganz kleinräumig mit wenig Schäden.“

Die Deutschkreutzer Winzer sind 2023 von den schlimmsten Wetterkapriolen verschont geblieben. „Es gab in diesem Jahr deutlich mehr Niederschlag als in den vergangen Jahren, die allerdings unterdurchschnittlich trocken waren. Die Qualität der Trauben und der Weine wird sehr gut, wenn das Wetter jetzt einigermaßen stabil bleibt, dürfen wir uns auf einen Spitzenjahrgang freuen“, meint Christian Kirnbauer. Mit Spätfrost hatten die Winzer im Bezirk heuer nicht zu kämpfen.

Hauptweinlese dauert rund einen Monat lang an

In Horitschon und Raiding wird die Lese zum Großteil in der vorletzten Oktoberwoche abgeschlossen. In Neckenmarkt und Deutschkreutz rechnet man mit einem Abschluss rund um den 20. Oktober. „Je nach Art der Lese und Hektarzahl wird die Ernte bis mindestens Ende Oktober dauern. Erst dann beginnt die sehr intensive Kellerarbeit, die bis zum Ende des Jahres dauert. Bis dahin hoffen wir noch auf sonniges Wetter ohne viel Regen, dass uns die Lese erleichtert“, so Christian Prickler abschließend.