Brand entstand in einer Werkstatt in Steinberg

Am späten Montagabend gegen 21.45 wurden die EInsatzkräfte zu einem Brand in einer Werkstatt in Steinberg alarmiert.

Die Feuerwehren Steinberg, Dörfl, Oberpullendorf und Pinkafeld rückten mit 55 Personen zur Brandbekämpfung aus, wobei auch eine Drohne eingesetzt wurde, um Brandherde festzustellen. Der erste Atemschutztrupp der Feuerwehr Steinberg konnte die Brandausbreitung rasch verhindern. Durch die Kontrollflüge mit der Drohne der Feuerwehr Pinkafeld konnten noch einige Stellen mit hoher Brandlast entdeckt werden. Diese konnten dann gezielt abgelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Feuer laut Landessicherheitszentrale niemand. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden. Als Brandursache wird ein Defekt bei einem Elektrofahrrad angenommen. Die Höhe der Schadenssumme ist derzeit noch unbekannt.

Foto: Feuerwehr Steinberg, privat

Foto: Feuerwehr Steinberg, privat

