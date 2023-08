Nikitsch Zimmerbrand forderte Todesopfer: Eingeschalteter Herd als Ursache

E in eingeschalteter E-Herd hat den Ermittlungen zufolge den tödlichen Brand am Sonntag in Nikitsch ausgelöst.

Kurz nach 3 Uhr morgens waren die Feuerwehren Nikitsch, Kroatisch Minihof, Kroatisch Geresdorf, Kleinwarasdorf, Oberpullendorf sowie die Drohnengruppe Süd aus Pinkafeld zu einem Gebäudebrand alarmiert worden. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergeben haben, nahm das Feuer, das im Obergeschoß des Einfamilienhauses ausgebrochen war, seinen Ausgang von einem eingeschalteten E-Herd. Der 59-jährige Hausbesitzer, der sich zum Zeitpunkt des Brandes im Haus befunden hatte, konnte leider nur mehr tot geborgen werden. 59-Jähriger kam ums Leben Trauer um Feuerwehrkamerad nach Zimmerbrand in Nikitsch