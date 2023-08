Brandeinsatz mit 4 Wehren Feuer brach in Wohnhaus in Kalkgruben aus

Foto: FF Weppersdorf

B randalarm zu mitternächtlicher Stunde gab es in der Nacht von Freitag auf Samstag in Kalkgruben. In einem Wohnhaus im Ortszentrum kam es zu einem Zimmerbrand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war das gesamte Wohnhaus völlig verraucht. Ein Atemschutztrupp begab sich sofort ins Gebäude, da zu diesem Zeitpunkt unklar war, ob sich darin noch Personen befanden. Der Brand hatte sich laut Feuerwehr bereits über zwei Etagen ausgebreitet und drohte auf den Dachstuhl überzugreifen. Die Feuerwehren Kalkgruben, Tschurndorf, Weppersdorf und Oberpullendorf standen im EInsatz und konnten den Brand nach rund eineinhalb Stunden unter Kontrolle bringen. Danach mussten noch etliche Glutnester abgelöscht werden. Erst gegen 4 Uhr konnte Brand Aus gegeben werden. Die Bundesstraße B50 war im Bereich Kalkgruben während der Löscharbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt. Foto: FF Weppersdorf Foto: FF Weppersdorf