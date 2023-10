Hubertus-Marterl wurde in Nikitsch feierlich gesegnet

Die Familien Neubauer und Putz hat die Jagd zusammengeführt und es entstand im Laufe der Zeit eine harmonische Freundschaft, sowohl in privaten als auch in wirtschaftlichen Belangen. Als äußeres Zeichen von Dankbarkeit für die Möglichkeit des Jagens, errichteten die beiden Familien ein Hubertus-Marterl im Nikitscher Wald. „Das ist heute das Erntedankfest für die Jäger. Wir sind dankbar gesund zu sein, unserem Hobby ausüben zu können und hier in der Umgebung jagen gehen zu dürfen. An Gottes Segen ist alles gelegen“, so Oberpullendorfs Bezirksjägermeister Toni Putz. Nach der Segnung des Marterls durch Pfarrer Georg Lang gab es ein gemütliches Beisammensein mit erfrischenden Getränken und einem Wildschwein der Landfleischerei Kuzmits.