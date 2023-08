Tradition, Musik und Genuss in Deutschkreutz

ourismusverein Deutschkreutz soll es eine runde Sache werden: „Alle Vereine in der Gemeinde haben die Möglichkeit, sich beim Dorffest zu präsentieren und so die Gemeinschaft zu fördern.“ Am Freitag findet die Eröffnung mit dem traditionellen Bandltanz um den Kirtagsbaum und Livemusik am Hauptplatz mit „Die Zamkehra“ statt. Die Gäste können dabei kulinarische Köstlichkeiten bei einem typisch burgenländischen Festmahl an der langen Kirtagstafel genießen.

Kinderprogramm und Heimatabend

Am Samstag erwartet die jüngsten Gäste ein spannendes Kinderprogramm mit Pony reiten, während Livemusik am Hauptplatz mit dem „11er-Blech“ und „Dj Nick Wukovits“ am Hauptplatz für gute Stimmung sorgt. Die Besucher können echte Gemeinschaft, traditionelle Bräuche und kulturelle Vielfalt erleben. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Tradition: Nach der morgenlichen Kirtagsmesse bildet der Heimatabend den Abschluss des Kirtagswochenendes.

Weinerlebnis für alle Sinne. Am Samstag, dem 9. September, wird wieder durch das Deutschkreutzer Weingebirge gewandert. Foto: BVZ, dd

Bei der Wanderung durch die wunderschönen Weinberge können die Teilnehmer aus nächster Nähe spannende Einblicke in den Deutschkreutzer Weinbau, die Kultur und die Natur erleben. Neben der Verkostung der erstklassigen Weine an den Weinständen können sich die Besucher auf ein authentisches burgenländisches Sautanzessen mit Live-Musik vom „Deutschkreutzer Stimmungsmusikanten“ mitten in den Reben freuen.