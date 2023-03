Marken mit Motiven aus dem Mittelburgenland

Werbung

Im Rahmen eines Philafrühstücks präsentierte die Post AG-Philatelie die neue „Ingeborg Bachmann-Serie“. Als Delegierte waren auch Johann Hoschopf und Werner Schöll vom Mittelburgenländischen Briefmarkensammlerverein bei diesem Event dabei. Am 25. Märztritt der Verein dann selbst als Gastgeber auf. Von 8 bis 12 Uhr wird zum 14. Philatelie- und Großtauschtag in den Rathaussaal Oberpullendorf eingeladen. Zahlreiche Aussteller aus Österreich und dem angrenzenden Ungarn werden dort Briefmarken, Münzen, Ganzsachen, Ansichtskarten und Wertkarten zum Kauf und zum Tausch anbieten. Auch die Post AG wird mit einem Stand vertreten sein und die aktuellen Produkte rund um das Thema „Briefmarke“ präsentieren. Aus der Serie „Wappen der Mittelburgenländischen Gemeinden“ präsentiert der Verein die Sondermarke mit dem Wappen der Gemeinde Neckenmarkt und aus der Serie „Sakrale Denkmäler“ die Personalisierte Marke „Pfarrkirche Landsee“. Experten des Vereins bieten auch das Service an, Sammlungen – etwa aus Erbschaften oder Schenkungen – kostenlos zu schätzen. Um Anmeldung wird gebeten.

