Treibers „Knallbunte Couch“ für Schweizer Preis nominiert

Jedes Jahr werden vom Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM vier Bücher ausgewählt, die sich an Kinder und Jugendliche im Primarschulalter richten und die von Generationenbeziehungen handeln bzw. zu einem besseren Verständnis zwischen Jung und Alt beitragen.

Nachdem Jutta Treibers Buch „Die knallbunte Couch“ in der französischen Übersetzung „La fabuleuse boutique du temps“ im Vorjahr schon den zweiten Platz beim französischen Prix Chronos erlangt hatte, wurde es heuer ebenfalls in der französischsprachigen Version auch für den den Schweizer Prix Chronos nominiert.

Barriere zwischen Generationen überwinden

Protagonist im Buch ist Herr Benno, der in einer Kleinstadt aufgewachsen ist und später die ganze Welt bereist – als Sportjournalist, Kriegsberichterstatter und Regisseur in kleineren Theatern. In der Pension kehrt er in seine Heimatstadt zurück. Erstmals in seinem Leben hat er Zeit und mit der möchte er etwas anfangen. Als er auf der Hauptstraße spazieren geht und die vielen leer stehenden Geschäfte sieht, fasst er einen Entschluss.

Er eröffnet in einem leeren Laden „Zeit und Zuhören – das knallbunte Zeitgeschäft“. „Zuerst kommen Kinder, mit denen er lernt, später Leute, die ihm ihre Probleme erzählen. Schließlich gründen sie eine kleine Theatergruppe und spielen die Geschichten, die die Leute im Geschäft erzählt haben, also ein Stück über ihr eigenes Leben“, schildert Treiber. Und so wird es rund um die knallbunte Couch im Zeitgeschäft wieder lebendig. Das Buch thematisiert einerseits das Thema Kleinstadtsterben, zeigt aber andererseits auch, wie Barrieren zwischen Generationen und Kulturen überwunden werden können und wie viel Freude ein achtsamer Umgang miteinander schenken kann.

Nicht nur Jutta Treiber freut sich sehr, sondern auch ihre französische Verlegerin Astrid Franchet, die in einer Mail an Treiber meinte: „ Wir sind in ganz toller Gesellschaft, unter anderem ist ein Buch von Susie Morgenstern dabei. Und die Themen der vier Bücher sind wirklich alle interessant. Dann drücke ich uns mal die Daumen! Aber eigentlich haben wir mit dieser Nominierung schon ein bisschen gewonnen.“