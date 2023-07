Gerhard Altmann stellte Buch „Nord-Mitte-Süd. Mein Burgenland“ vor

„Wenn ich hier reinfahre, merke ich, dass ich zur Ruhe komme“, meinte Gerhard Altmann bei der Präsentation seines neuen Buches im Garten des Turmhauses Unterrabnitz. Hier gilt er seit vielen Jahren im Sommer als Haus- und Hofschreiber der Rabnitztaler Malerwochen. „Unterrabnitz war lange für mich kein Ort, sondern eine Jahreszeit. Mittlerweile ist es zu einer Ganzjahresdestination für mich geworden“, meinte Altmann zwischen den Leseproben aus seinem Band, den er selbst als sein „ganz subjektives Burgenland“ bezeichnete. Er vereint Geschichten und Gedichte aus dem Norden, wo Altmann seine Kindheit und Jugend in Rust verbracht hat, später in Neufeld lebte und dann seinen Lebensmittelpunkt in Pöttsching gefunden hat, der Mitte, zu der er auch die „kreativen Außenstellen“ der Malerwochen, Istanbul und Burgas, zählt sowie dem Süden mit dem hügeligen Minihof-Liebau. Das Burgenland wird in dem Buch als ein einzigartiger Landstrich, individuell in Notizen dargestellt, ergänzt durch Bilder und Fotos von Altmanns Künstler-Freunden. „Der Band beinhaltet auch eine schöne Dokumentation der Malerwochen“, so Malerwochen-Initiator Harro Pirch, der das Buch bereits gelesen hat. Dieses ist im Verlag lex liszt 12 erschienen, wo Altmann seit 20 Jahren publiziert.

Foto: Michaela Grabner